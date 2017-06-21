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Мировая судья 30-го участка Краснодара Елена Золотухина оштрафовала регионального координатора "Открытой России" Яну Антонову на 15 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности "нежелательной" организации). Об этом сообщила на своей ФБ-странице московская функционерка ОР Мария Баронова.

Антоновой дали максимальный штраф, предусмотренный статьей 20.33 для частных лиц.

Решение будет обжаловано, заверила Баронова.

Протокол на Антонову оформила 30 мая прокуратура Западного округа Краснодара. Поводом к преследованию оппозиционерки стал митинг, прошедший 29 апреля в парке 30 лет Победы в рамках всероссийской акции "Надоел!". Антонова была одной из организаторов мероприятия. В протоколе отмечалось, что на митинге были "развернуты и демонстрировались три флага желтого цвета с надписью "Открытая Россия".

Антонова, явившись по повестке в прокуратуру, указала, что российская организация под названием "Открытая Россия", в отличие от одноименных британских структур, в список "нежелательных" не включена. Однако чиновники это обстоятельство проигнорировали.

Решение о признании двух зарегистрированных в Великобритании структур Михаила Ходорковского - "Открытой России" и общественного сетевого движения "Открытая Россия" - Генпрокуратура вынесла 26 апреля. На другой день Минюст включил обе организации в соответствующий список.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркивал, что российская "Открытая Россия" в число "нежелательных" не включена.

Однако уже 27 апреля в московском штабе "Открытой России" прошел обыск. Были изъяты оргтехника и 100 тысяч листовок.