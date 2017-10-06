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Также: Право, Акции протеста, Регионы, Полиция, Партии, Выборы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Леонид Волков

новость Арестная кутерьма

Волкова вновь арестовали на 20 суток за призыв к акции 7 октября
06.10.2017
Леонид Волков. Кадр видеообращения
Леонид Волков. Кадр видеообращения
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Судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев арестовал на 20 суток Леонида Волкова, начальника федерального избирательного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил сам Волков. Решение суд вынес в ночь на пятницу.

"Виновен: разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал митинг 7 октября на Пушкинской площади города Москвы! - написал Волков из зала суда. - Опять 20 суток! Теперь с 5 октября".

Волкова объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). "То, что мне инкриминируется, - это два твита со ссылками на сообщение Навального, которые являются предметами публичного достояния, - заявил Волков в суде. - Твит означает привлечение внимания к тексту. Он не означает призыва или согласия".

Волков назвал происходящее "форменной провокацией со стороны Центра "Э". "Я понимаю, что у Центра "Э" истерика, их задача - сделать так, чтобы я не был в Москве", - сказал он.

Адвокат Волкова Иван Жданов указал суду на процессуальные нарушения в деле. Защитник также напомнил о беременности жены Волкова. Роды ожидаются в ближайшие две недели, поэтому арест политика Жданов считает неэтичным.

В четверг Волкова задержали спустя четыре часа после того как Мосгорсуд отменил решение Савеловского райсуда об аресте политика за призывы к акции в Нижнем Новгороде. Его доставили доставили в отдел полиции "Преображенский". К задержанному долго не допускали адвоката. Сначала полицейские заявили Волкову, что повезут его на суд в Нижний Новгород, а потом составили новый протокол.

"Никогда я еще себя так не чувствовал мешком картошки, как сегодня, если честно. Туда, сюда... паника у них, - написал Волков. - Отпустили, задержали, едем в Нижний, не едем, пишем протокол, не пишем, оставляем на ночь, едем в суд. Так выглядит система на излете. Короче у них главная идея: чтобы в Москве меня не было 7.10. Сначала придумали суд в Нижнем, но потом решили еще и в Москве протокол".

В четверг Мосгорсуд отменил решение о 20-суточном административном аресте Волкова. Его дело сочли неподсудным Савеловскому райсуду Москвы. Протокол направили на рассмотрение в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода. Заседание было назначено на 9 октября.

"Сижу в суде уже полтора часа, жду копию постановления (все еще). Без нее не заберу паспорт, который остался в спецприемнике, - написал после заседания Волков. - Не исключаю, что приеду в спецприемник за паспортом и сразу уеду с конвоем в Нижний Новгород, ничему сегодня не удивлюсь".

Во вторник Савеловский райсуд арестовал Волкова, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). В знак протеста Волков объявил голодовку. "Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию", - написал он в твиттере перед отправкой в спецприемник.

Протокол на Волкова оформили за агитацию к нижегородскому митингу с участием Навального, намеченный на 29 сентября. Акция получила согласование, однако в последний момент оно было отозвано. Утром 29-го числа Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний.

Сцену и аппаратуру в Нижнем Новгороде демонтировали под контролем силовиков. Волков, прибывший в Нижний Новгород, подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан вместе с тремя местными функционерами штаба. Вечером того же дня Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили.

В четверг судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников оштрафовал по части 1 статьи 20.2 задержанных вместе с Волковым координатора регионального штаба Анну Петкогло на 20 тысяч рублей, а активиста Никиту Павлова - на 15 тысяч.

На месте сорванного митинга собрались больше 500 протестующих. Они попытались провести шествие, однако полиция им помешала. Семеро оппозиционеров были задержаны. В понедельник двух из них - Станислава Дмитриевского и Дмитрия Калинычева - арестовали на 14 и 12 суток соответственно по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Сам Навальный 2 октября, как и Волков на другой день, получил 20 суток ареста по той же части 8 статьи 20.2 за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде.

После суда политик выступил с призывом выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

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06.10.2017
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