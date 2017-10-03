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Также: Акции протеста, Право, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Леонид Волков, Алексей Навальный

новость Второй посажен

Арестованный на 20 суток Волков объявил голодовку
03.10.2017
Леонид Волков. Фото с личной страницы
Леонид Волков. Фото с личной страницы
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Савеловский суд Москвы назначил Леониду Волкову, начальнику штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального, наказание в виде 20 суток административного ареста, сообщает Интерфакс. Волкова объявили по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов).

"Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста - голодовка, - написал Волков в твиттере. - Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию. Конкурируйте идеями и встречами, а не судами и арестами".

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород.

Сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба - Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд.

На месте сорванного митинга href=/Politics/Russia/activism/m.264343.html>собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль "Позитивный Нижний", о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги "Путин - вор!", "Россия без Путина", "Россия будет свободной!".

Семеро участников акции были задержаны. В понедельник суд в Нижнем Новгороде были отправил под арест двоих участников - Станислава Дмитриевского и Дмитрия Калинычев. Они получили 14 и 12 суток соответственно по статье 19.3 КоАП (неповиновении полиции). Еще один участник нижегородской акции Илья Мясковский был оштрафован на 18 тысяч рублей.

В понедельник судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по той же части 8 статьи 20.2.

После суда Навальный выступил с видеообращением, в котором призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина. По словам Навального, его штабы в разных регионах будут подавать заявки на эту дату.

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03.10.2017
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