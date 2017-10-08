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В Москве у здания Госдумы полиция начала задерживать прохожих. Об этом около 16 часов сообщило ОВД-Инфо.

Известно об одном автобусе, который прибыл к ОП "Красносельский". В нем 14 человек, семеро из которых несовершеннолетние. В числе задержанных активисты Ассоциации народного сопротивления Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Валов.

Одного из несовершеннолетних забрали, когда он сидел на месте и смотрел в свой смартфон.

Между тем на Манежной площади, через дорогу от Госдумы, задержали координатора Ассоциации народного сопротивления, в прошлом лидера Национал-большевистской платформы, бывшего политзека Михаила Пулина. С ним схватили и его коллег по движению Сергея Смирнова и Григория Галицкого.

Пулина увезли отдельно от товарищей. Его местонахождение неизвестно.

После полудня в воскресенье на Манежной было задержано от 9 до 14 человек. Задержания были жесткими - так, одну из протестующих силовики тащили за волосы, а активиста, который снимал происходящее, намеренно, прежде чем унести в автобус, бросили об землю.

Сообщалось, что активисты разбиваются на группы по два-три человека: поведение силовиков свидетельствует, что всех, кто собирается в большем числе, им приказано задерживать.

Девятерых задержанных, в числе которых были двое несовершеннолетних, привезли в ОП "Аэропорт". Как передавал блогер Денис Стяжкин со ссылкой на активисту Анну Щербаченко, несовершеннолетних в отделе избили, одну девушку увезли на скорой.

Между тем на Тверской схватили восьмерых участников еженедельной "прогулки оппозиции", направлявшихся от Триумфальной к Манежной площади. Всех их доставили в ОП "Тверской".

Ранее, около 7 утра, на Манежной были задержаны три человека. Их доставили в ОП "Китай-город", откуда вскоре отпустили после "профилактических бесед".

Активистка Алина Мартинович оказалась в числе задержанных оба раза - и утром, и днем.

По состоянию примерно на 19:40 субботы около 300 демонстрантов на Манежной выражали намерение остаться там на ночь. При этом функционеры штаба Алексея Навального убеждали собравшихся разойтись, заявляя, что работать в штабе "продуктивнее".

К 23 часам на площади осталось лишь около 70 протестующих.

К 1:30 ночи силовики разогнали собравшихся. Около 10 человек задержали, однако вскоре отпустили без оформления протоколов.

Часом позже стало известно о задержании на Маросейке примерно 20 человек, направлявшихся от метро Чистые пруды к ОП "Китай-город". Задержанных доставили в отделы "Басманный" и "Пресненский", откуда между 4 и 5 утра также освободили без протоколов.

В субботу в связи с акциями сторонников Навального в 26 городах России были задержаны 290 человек.