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В московский штаб лидера Партии прогресса Алексея Навального пришли с обыском, сообщается в твиттере штаба. Следственные действия проводятся в рамках дела о нападении на руководителя штаба Николая Ляскина 16 сентября.

"Установлено, что в нежилом помещении - офисе, расположенном по адресу улица Гиляровского, дом 50 (так называемый "Штаб Алексея Навального") возможно находятся документы и предметы, имеющие значения для расследуемого уголовного дела", - говорится в постановлении об обыске, опубликованном юристом ФБК Иваном Ждановым.

Одновременно проходит обыск на складе, где хранятся агитационные материалы сторонников Навального. "Полиции не удалось выломать дверь и провести обыск склада незаметно: на объекте оказалась волонтер кампании, который должен была уехать со склада", - сообщается в телеграм-канале "Протестная Москва".

Обыск проходит также в воронежском штабе Навального, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Там ищут "плакаты, порочащие президента". "Два дня назад полиция приходила в питерский штаб, там изъяли листовки. Навальный и Волков по-прежнему под арестом (Волков под вторым!). Зато планы на 7 октября с каждой новостью становятся все отчетливее", - написала Ярмыш.

Между тем суд в Сочи арестовал на 10 суток Константина Зыкова, координатора местного штаба Навального. Зыкова задержали в четверг и составили на него протокол о нарушении правил организации акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Активиста обвинили в призывах прийти на митинг 7 октября, который планируется провести в местном "гайд-парке". При этом согласовывать акции в "гайд-парках" закон не требует.

В пятницу суд в Ростове-на-Дону арестовал на 5 суток координатора регионального штаба Анастасию Дейнеку по аналогичному обвинению. Акция, запланированная на субботу, состоится в Ростовском "гайд-парке" на Фонтанной площади.

В Саратове в штаб Навального пришли полицейские вместе с сотрудником администрации и предупредили о незаконности субботней акции. В ответ на заявления глава штаба Михаил Мурыгин отметил, что акция на площади Чернышевского согласована, так как ответ на заявку о проведении митинга не был получен в установленный законом срок.

В пятницу судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отклонила апелляционную жалобу Навального и оставила его под 20-суточным арестом.

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний. В самом Нижнем Новгороде был задержан Леонид Волков, руководитель Федерального штаба Навального.

В понедельник судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). Савеловский райсуд Москвы назначил Волкову такое же наказание.

После суда Навальный призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

В четверг Мосгорсуд отменил решение об аресте Волкова и направил дело на рассмотрение в нижегородский суд. Однако спустя несколько часов политика вновь задержали. Ночью судья Преображенского райсуда Москвы Олег Казанцев арестовал Волкова на 20 суток по той же части 8 статьи 20.2. Волкову вменили два твита со ссылками на публикации об акции 7 октября.