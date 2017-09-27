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Также: Акции протеста, Выборы, Партии, Регионы, Право, Президент, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Владимир Путин

новость Навальный анонсировал встречу в Петербурге в день рождения Путина

27.09.2017
Алексей Навальный. Кадр видео
Алексей Навальный. Кадр видео
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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный намеревается провести встречу со своими сторонниками в Петербурге 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Об этом политик объявил в своем блоге.

Навальный отметил, что его штаб в Петербурге уже давно пытается согласовать встречу, однако чиновники городской администрации незаконно отказывают в этом. Он напомнил, что пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности и правопорядка Андрей Краснов на прошлой неделе заявил: "Сторонники Навального - провокаторы. Для того чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга". Для встречи с Навальным, продолжил Краснов, может быть согласована разве что площадка на окраине города.

"И вот с этими условиями задачи мы уже много недель законопослушно пишем заявки: дайте нам нормальное место в удобное время, - продолжил Навальный. - Например, Марсово поле (совсем не идеальная площадка, ну да ладно). Это бывший "гайд-парк", так что его сама власть определила как приемлемый для митингов любых сил. А они на все наши заявки плюют, отправляют нас черт-те куда подальше от центра".

Поэтому, заключил Навальный, решено поступить следующим образом. Штаб подает уведомление о проведении 7 октября в 18 часов встречи на Марсовом поле. "Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади (главной площади Петербурга. - Ред.). А после нее - мирное шествие", - написал политик.

В нынешнем году Навальный провел на Тверской улице в центре Москвы две масштабные несогласованные акции - 26 марта и 12 июня. Отказав в согласовании первого из этих выступлений, мэрия Москвы не предложила оппозиционерам альтернативных площадок. Это, как отметил Навальный со ссылкой на постановление Конституционного суда, означает, что акция автоматически согласована в месте, указанном организаторами.

Мероприятие 12 июня мэрия согласовала на проспекте Сахарова. Однако чиновники запрещали подрядчикам смонтировать сцену и звукоусиление митинга. В этой связи поздно вечером накануне акции Навальный отметил ее, призвав взамен несогласованно выйти на Тверскую. Большинство оппозиционеров так и поступили.

Сам Навальный за каждую из двух акций отбыл административные аресты. Между тем против нескольких рядовых участников мероприятий сфабриковали уголовные дела о нападениях на полицейских и омоновцев. За акцию 26 марта были арестованы семь человек. Четверых осудили к реальным срокам, процесс по делу пятого продолжается, дела еще двоих до суда пока не дошли. За акцию 12 июня дела открыли против двух граждан. Один также осужден к реальному сроку; дело второго, несовершеннолетнего, находящегося под домашним арестом, на днях направили в суд.

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27.09.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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