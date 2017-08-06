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Также: Акции протеста, Регионы, Политзеки, Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Мария Алехина

новость В Якутске вывесили баннер в поддержку Сенцова

06.08.2017
Акция в поддержку Олега Сенцова в Якутске. Фото с ФБ-страницы Марии Алехиной
Акция в поддержку Олега Сенцова в Якутске. Фото с ФБ-страницы Марии Алехиной
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Бывшая участница Pussy Riot Мария Алехина вместе со своими товарищами Ольгой Борисовой и Александром Софеевым провела в Якутске акцию в поддержку украинского кинорежиссера из Крыма Олега Сенцова, который отбывает в этом городе 20-летний срок по сфабрикованному делу о терроризме. Об акции Алехина сообщила на своей ФБ-странице. Протестующие вывесили на мосту через озеро Сайсары растяжку с надписью "Free Sentsov" и зажгли дымовые шашки.

О попытках полиции пресечь акцию и задержать ее участников Алехина не упоминает.

"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", - отмечается в публикации.

Накануне Алехина, Борисова и Софеев побывали у ИК-1 строгого режима, где содержится крымский узник. Целью визита Алехина назвала "посмотреть на колонию Олега Сенцова". Пытались ли активисты добиться свидания с политзеком, она не сообщила.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела - левый активист Александр Кольченко - получил 10-летний срок ( Видео ВИДЕО, ОТКЛИКИ). 24 ноября того же года Верховный суд оставила приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Как сообщала двоюродная сестра Сенцова Наталья Кочнева (Каплан), администрация якутской ИК-1, куда политзек прибыл в марте прошлого года, неоднократно помещала его в ШИЗО. Между тем адвокат Дмитрий Динзе, в декабре посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него "все нормально". Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

В конце апреля 2017 года Американский ПЕН-центр вручил представителям Сенцова премию "Свобода писать", присужденную за короткометражные фильмы "Хорошо ловится рыбка-бананка" и "Рог быка" и полнометражную ленту "Гамер".

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06.08.2017
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