Реклама

Президент Владимир Путин отказался освобождать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по сфабрикованному делу "крымских террористов". Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

На совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку к президенту обратился кингорежиссер Александр Сокуров. "У меня есть сердечная просьба - давайте решим проблему Олега Сенцова. Он осужден на 20 лет лагерей. Режиссер должен сражаться со мной на кинофестивале, но не сидя в нашей северной тюрьме", - сказал Сокуров.

Президент ответил отказом. "Мы должны исходить из того, что живем в правовом государстве, и вопросы такого рода должны решаться судебной системой. Сенцов осужден не за творчество. А за то, что взял на себя совершенно другие функции, фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности, – заметил Путин. – Дело не в его позиции, не в том, что он думает по поводу событий в Крыму. Дело в его намерениях и подготовке противоправных действий".

Сокуров в ответ сказал, что Сенцова можно простить "по-русски, по-христиански" и подчеркнул, что "на нем смертей нет".

"Слава Богу что нет, но могли бы быть. Знаю, что вопрос чувствительный и буду иметь в виду", - сказал Путин.

25 августа 2015 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда приговорила Сенцова к 20 годам строгого режима, проходящего с ним по одному делу Александра Кольченко - к 10 годам ( ВИДЕО, ОТКЛИКИ). 24 ноября того же года военная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменений.

21 октября стало известно, что российский Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова и Кольченко. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Таким образом, юридическая процедура передачи политзеков на родину оказалась провалена. При этом остается возможность задействовать политические механизмы. Именно их привлечение позволило вернуться на родину еще одному крымскому узнику - Геннадию Афанасьеву, - а также военнопленной Надежде Савченко и фигуранту "шпионского" дела Юрию Солошенко.

Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. Администрация колонии неоднократно помещала политзаключенного в ШИЗО.