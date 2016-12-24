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Также: Политзеки, Президент, Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Владимир Путин, Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский

новость Генеральная петиция

Члены Русского ПЕН-центра призвали Путина помиловать режиссера Сенцова
24.12.2016
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
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Члены Русского ПЕН-центра, литераторы и ученые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Текст обращения публикует издание Colta.

Деятели культуры поддержали просьбу кинорежиссера Александра Сокурова отнестись к Сенцову с милосердием.

"Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", - говорится в документе.

В письме подчеркивается, что Сенцов никогда не отказывался от гражданства Украины. "Ссылка на то, что закон о присоединении Крыма предполагает автоматический переход в гражданство России, звучит как отголосок крепостного права", - отмечают авыторы обращения.

Под документом подписались 60 членов Русского ПЕН-центра. К ним присоединились 13 членов Вольного исторического общества, писатели Сергей Гандлевский, Людмила Улицкая, Владимир Войнович и многие другие. Всего под обращением стоит 80 подписей.

В пятницу на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о политических делах в отношении украинцев, заявил: "Что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Отпустить его только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что, должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам? Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено, и тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею".

2 декабря на заседании президента Сокуров обратился к Путину с "сердечной просьбой решить проблему Сенцова", "простив" крымского узника "по-русски, по-христиански". Путин, однако в просьбе отказал.

25 августа 2015 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда приговорила Сенцова к 20 годам строгого режима, проходящего с ним по одному делу Александра Кольченко - к 10 годам ( Видео ВИДЕО, ОТКЛИКИ). 24 ноября того же года военная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменений.

21 октября стало известно, что российский Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова и Кольченко. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Таким образом, юридическая процедура передачи политзеков на родину оказалась провалена. При этом остается возможность задействовать политические механизмы. Именно их привлечение позволило вернуться на родину еще одному крымскому узнику - Геннадию Афанасьеву, - а также военнопленной Надежде Савченко и фигуранту "шпионского" дела Юрию Солошенко.

Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. Администрация колонии неоднократно помещала политзаключенного в ШИЗО.

15 декабря адвокат Дмитрий Динзе, посетивший политзека в колонии, сообщил, что у Сенцова "все нормально". Режиссер сказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

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24.12.2016
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Илья Мильштейн

Челобитная в лоб

Илья Мильштейн, 05.12.2016

Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".

День Олега

13.07.2016

Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.

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