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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу "крымских террористов", за последнее время написал пять сценариев и одну повесть. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Дмитрий Динзе, недавно посетивший своего подзащитного в ИК-1 в Якутске.

"В принципе у него все нормально, - написал адвокат. - В общем в колонии нормальная обстановка, начальник (полковник внутренней службы Виталий Николаев. - Ред.) адекватный. Сидит в колонии пока без проблем".

Единственное, на что пожаловался политзек, - это частые задержки с доставкой писем. Кроме того, заметил Динзе, писем "реально мало".

Между тем во время этапа, продолжил адвокат, права Сенцова нарушались. "На централе ему нарисовали взысканий и еще полосы поставили (взяли на профилактический учет. - Ред.) по беспределу", - пояснил Динзе. Какой именно СИЗО имеется в виду, юрист не пояснил.

На вопросы журналистов, привезенные адвокатом, Сенцов отвечать отказался. "Сказал, что писать и говорить нечего", - говорится в сообщении Динзе.

"Ждет, конечно, обмена и надеется на Украину", - заключил адвокат.

Данные Динзе расходятся с информацией, поступавшей ранее. В конце октября двоюродная сестра политзека Наталья Кочнева (Каплан), сообщала, что Сенцова отправили на 15 суток в ШИЗО и что ранее он уже отбывал в изоляторе трехсуточный срок. "Есть мнение, что теперь в колонии зеленый свет для пыток", - также заявляла Каплан. В посте адвоката эти сведения никак не комментируются.

Сенцов продолжал творческую работу и в московском СИЗО "Лефортово", где содержался во время следствия. Там политзек, в частности, написал на русском языке сборник из восьми рассказов и роман "Купите книгу - она смешная". В 2015-2016 годах их издали на Украине.

Политзек находится в ИК-1 с конца марта. До сих пор информация об условиях его жизни там была скудной. Глава якутской ОНК Валентина Кириллина в середине апреля заявила украинским журналистам, что "там все хорошо", "никаких жалоб, в том числе на здоровье, у Сенцова нет", и попросила не беспокоить ее так часто.

В конце августа было опубликовано письмо Сенцова из ИК-1. Затронув проблему освобождения украинских пленных и политзеков из России, крымский узник заметил: "Становиться более известным заключенным, чтобы тебя обменяли быстрее других, - это не тот путь, по которому я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор".

"Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится, - заключил Сенцов. - Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется".

В октябре стало известно, что российский Минюст отказал Украине в выдаче Сенцова, а также осужденного с ним по одному делу Александра Кольченко. Чиновники сослались на то, что оба политзека после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат.

В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

2 декабря на заседании у Владимира Путина кинорежиссер Александр Сокуров обратился к главе государства с "сердечной просьбой решить проблему Сенцова", "простив" крымского узника "по-русски, по-христиански". Путин, однако в просьбе отказал.