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новость Русский марш в Люблине собрал тысячу участников

04.11.2016
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
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Русский марш в московском районе Люблино собрал около тысячи участников. Как передает корреспондент "Граней", собравшиеся, как и в прошлом году, выступили с лозунгом "Русские против войны с Украиной!".

Кроме того, участники акции скандировали: "Меняем Белова на Сердюкова, а Демушкина на Путина", "Долой власть чекистов", "Россия это Европа" и "Свободу политзаключенным".

Между тем, по данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в шествии принимают участие 350 человек. Колонна начала движение от дома №62 по улице Перерва. Акция должна завершиться у памятника Солдату Отечества на Люблинской улице.

По информации "ОВД-Инфо", на акции был задержан человек с украинским флагом. По словам очевидцев, задержанный является гражданином Украины.

Кроме него, на акции в Люблине были задержаны еще четверо. Двоих полицейские задержали за использование медицинских масок, одного якобы за использование пиротехники, еще одного - за кричалку. Все задержанные утверждают, что не делали ничего противозаконного.

По данным Интерфакса, полиция усилила меры безопасности в районе проведения шествия. В начале маршрута установлены магнитные рамки. Движение транспорта по улице Перерва и пересекающимся с маршрутом шествия улицам перекрыто городской техникой, тротуар с обеих сторон дороги отделен ограждениями.

Фото: Грани.Ру

У станции метро "Октябрьское поле", где проходит еще одно шествие националистов, также усилены меры безопасности: внутри станции дежурит усиленная группа полицейских, у входа в метро - сотрудники полиции и ОМОНа. Движение автомобилей в этом районе также ограничено.

В пятницу в центре Москвы прошло шествие, посвященное Дню народного единства, в котором приняли участие студенты, члены профсоюзных организаций, политических партий и националистических движений, таких как "Сорок сороков" и НОД.

Участники акции "Мы едины!" дошли по Тверской до Охотного Ряда, где состоялся митинг-концерт. Нодовцы держали плакаты с портретом Владимира Путина и надписью "Даешь полномочия главе государства на зачистку предателей во власти" и "Поддерживаем курс президента по защите отечества". Активисты "Сорока сороков" скандировали "Иисус - господь!". По данным МВД, в шествии принимали участие 80 тысяч человек.

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04.11.2016

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