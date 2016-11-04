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В центре Москвы прошло шествие, посвященное Дню народного единства. Как передает корреспондент "Граней", колонна двинулась по Тверской от Музея современной истории России. В шествии приняли участие студенты, члены профсоюзных организаций, политических партий и националистических движений, таких как "Сорок сороков" и НОД.

Участники акции "Мы едины!" дошли до Охотного Ряда, где начался митинг-концерт. Нодовцы держали плакаты с портретом Владимира Путина и надписью "Даешь полномочия главе государства на зачистку предателей во власти" и "Поддерживаем курс президента по защите отечества".

Активисты "Сорока сороков" скандировали "Иисус - господь!".

Как передает "Говорит Москва", ссылаясь на данные МВД, в шествии принимали участие 80 тысяч человек.

Помимо этого столичные власти согласовали еще несколько акций. В Люблине пройдет Русский марш, заявку на который подал один из организаторов мероприятия Юрий Горский. По его словам, власти одобрили все, кроме концерта. Численность акции - до 10 тысяч человек. До этого мэрия отклонила заявки, поданные другим организатором - Дмитрием Демушкиным.

Фото Дмитрия Борко

В то же время власти одобрили проведение и другого Русского марша – под эгидой незарегистрированной партии "Великая Россия". Маршрут пройдет от метро "Октябрьское поле" до "Щукинской". Заявленная численность акции - до 6 тысяч человек. По словам организаторов, марш пройдет "без либерастов, кремлян и бандеровцев".

Раскол в среде националистов произошел, после того как участники прошлогоднего Русского марша вышли с лозунгами "Русские против войны с Украиной".

По численности участников марш 2015 поставил очередной антирекорд. Если в 2014 году количество демонстрантов, составлявшее, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, было признано рекордно малым, то Русский марш - 2015 собрал лишь около 1000 демонстрантов.

Наряду с традиционными шовинистическими лозунгами участники акции несли также растяжки "Долой диктатуру! За права и свободы русского народа", "Нет политическим репрессиям!". Кроме того, были развернуты баннеры в поддержку бывших лидеров "Русских" Александра Белова (Поткина) и Демушкина.

В начале октября стало известно, что суд в Сургуте заблокировал группы Русского марша во "Вконтакте". Как отмечал Демушкин, никакого контента, который можно было бы счесть экстремистским, на этих ресурсах не было.

Сам Демушкин был задержан 21 октября как раз после подачи в мэрию уведомления о Русском марше. Его доставили в Пресненский райсуд, где судья Евгений Найденов по ходатайству следователя ужесточил политику меру пресечения по ранее заведенному делу об экстремизме с подписки о невыезде на домашний арест. Сам политик связал это с желанием властей сорвать его участие в акции.