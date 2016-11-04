О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.256253.html
Также: Акции протеста, Регионы, Право, Партии, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость В Москве проходят акции "патриотов" и националистов

04.11.2016
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

В центре Москвы прошло шествие, посвященное Дню народного единства. Как передает корреспондент "Граней", колонна двинулась по Тверской от Музея современной истории России. В шествии приняли участие студенты, члены профсоюзных организаций, политических партий и националистических движений, таких как "Сорок сороков" и НОД.

Участники акции "Мы едины!" дошли до Охотного Ряда, где начался митинг-концерт. Нодовцы держали плакаты с портретом Владимира Путина и надписью "Даешь полномочия главе государства на зачистку предателей во власти" и "Поддерживаем курс президента по защите отечества".

Активисты "Сорока сороков" скандировали "Иисус - господь!".

Как передает "Говорит Москва", ссылаясь на данные МВД, в шествии принимали участие 80 тысяч человек.

Помимо этого столичные власти согласовали еще несколько акций. В Люблине пройдет Русский марш, заявку на который подал один из организаторов мероприятия Юрий Горский. По его словам, власти одобрили все, кроме концерта. Численность акции - до 10 тысяч человек. До этого мэрия отклонила заявки, поданные другим организатором - Дмитрием Демушкиным.

Фото Дмитрия Борко

В то же время власти одобрили проведение и другого Русского марша – под эгидой незарегистрированной партии "Великая Россия". Маршрут пройдет от метро "Октябрьское поле" до "Щукинской". Заявленная численность акции - до 6 тысяч человек. По словам организаторов, марш пройдет "без либерастов, кремлян и бандеровцев".

Раскол в среде националистов произошел, после того как участники прошлогоднего Русского марша вышли с лозунгами "Русские против войны с Украиной".

По численности участников марш 2015 поставил очередной антирекорд. Если в 2014 году количество демонстрантов, составлявшее, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, было признано рекордно малым, то Русский марш - 2015 собрал лишь около 1000 демонстрантов.

Наряду с традиционными шовинистическими лозунгами участники акции несли также растяжки "Долой диктатуру! За права и свободы русского народа", "Нет политическим репрессиям!". Кроме того, были развернуты баннеры в поддержку бывших лидеров "Русских" Александра Белова (Поткина) и Демушкина.

В начале октября стало известно, что суд в Сургуте заблокировал группы Русского марша во "Вконтакте". Как отмечал Демушкин, никакого контента, который можно было бы счесть экстремистским, на этих ресурсах не было.

Сам Демушкин был задержан 21 октября как раз после подачи в мэрию уведомления о Русском марше. Его доставили в Пресненский райсуд, где судья Евгений Найденов по ходатайству следователя ужесточил политику меру пресечения по ранее заведенному делу об экстремизме с подписки о невыезде на домашний арест. Сам политик связал это с желанием властей сорвать его участие в акции.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
04.11.2016

новость Новости по теме
01.11.2016 Власти Москвы согласовали проведение Русского марша в Люблине →
31.10.2016 Мэрия Москвы: Мы не получали уведомлений о Русском марше →
28.10.2016 Демушкину предъявили обвинение в окончательной редакции →
27.10.2016 Мэрия Москвы отказалась согласовать Русский марш в Люблине →
21.10.2016 Дмитрий Демушкин отправлен под домашний арест →
06.10.2016 В соцсети "Вконтакте" заблокировали группы Русского марша →
27.09.2016 Националисты подали заявку на проведение Русского марша в Москве →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27402
Play own
В защиту права на аборт
27110
Play own
Христиане против мракобесия
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Акция у российского посольства
Акция у российского посольства в Лондоне. Фото: rus.rusemb.org.uk
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Проблемы с вертолетом в Сирии
Боевики ИГ у сгоревшего российского вертолета. Фото: @WarNews24_7
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Коварство Хиллари
РЕКЛАМА
Loading...
новость В Сирии воюют наемники из России
Николай Уткин (Вагнер). Источник: fontanka.ru
новость Глава СПЧ: Офис AI скоро откроют
Дверь офиса Amnesty International в Москве. Фото: AI
новость Срок за картинку с Пушкиным
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
новость Дадин подтвердил факт пыток
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Писатель и Грозный
383
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
новость Новая порция переписки Суркова
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
в блоге Несправедливость в искусстве
383
в блоге Гопники вместо совков
59
новость Поле "Зенита" забраковали
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость В Госдуме готовят закон о нации
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Сигалу дали российское гражданство
Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля