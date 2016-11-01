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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Партии, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость Власти Москвы согласовали проведение Русского марша в Люблине

01.11.2016
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
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Власти Москвы согласовали заявку организаторов Русского марша на проведение акции 4 ноября в Люблине. Как передает "Дождь", об этом рассказал один из организаторов марша Юрий Горский. По его словам, акция согласована Департаментом региональной безопасности столичного правительства.

По словам Горского, с ним связался чиновник из департамента региональной безопасности столичного правительства. "Вчера было совещание до позднего вечера, и звезды склонились в нашу сторону. Марш согласован", - рассказал Горский.

Он отметил, что для проведения марша в Люблине власти объединили две заявки - Горского и еще одного организатора марша, Антона Мощного. В заявках говорится, что на марш могут прийти до десяти тысяч человек, на митинг - до пяти тысяч.

Накануне префектура Северо-западного административного округа Москвы отказала организаторам акции в проведении акции. Горский сказал, что организаторы планируют применить "план Б", в который входит "прогулка без атрибутики".

До этого замначальника столичного департамента безопасности Василий Олейник заявлял, что в мэрию Москвы вообще не поступало уведомлений о проведении акции. В частности, добавил чиновник, уведомления не подавал и один из идеологов акции Дмитрий Демушкин.

Между тем 27 октября адвокат Борис Колесников, защищающий Демушкина, сообщил, что националисты подали четыре уведомления о Русском марше: три из них предполагали проведение акции в окраинном юго-восточном районе Люблино, а четвертое - на севере столицы. Все уведомления об акции в Люблине, рассказал юрист, были отклонены; на четвертую заявку ответа на тот момент не поступило.

Последние несколько лет Русский марш проводился именно в Люблине. Отказ в согласовании организаторы получили в первый раз за все это время.

В начале октября стало известно, что суд в Сургуте заблокировал группы Русского марша во "Вконтакте". Как отмечал Демушкин, никакого контента, который можно было бы счесть экстремистским, на этих ресурсах не было.

Сам Демушкин был задержан 21 октября как раз после подачи в мэрию уведомления о Русском марше. Его доставили в Пресненский райсуд, где судья Евгений Найденов по ходатайству следователя ужесточил политику меру пресечения по ранее заведенному делу об экстремизме с подписки о невыезде на домашний арест. Сам политик связал это с желанием властей сорвать его участие в Русском марше.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016

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