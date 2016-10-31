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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Партии, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость Мэрия Москвы: Мы не получали уведомлений о Русском марше

31.10.2016
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
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В мэрию Москвы не поступало уведомлений о проведении 4 ноября традиционного Русского марша. Как сообщает РБК, об этом заявил замначальника столичного департамента безопасности Василий Олейник. В частности, добавил чиновник, уведомления не подавал и один из идеологов акции Дмитрий Демушкин.

Между тем 27 октября адвокат Борис Колесников, защищающий Демушкина, сообщил, что националисты подали четыре уведомления о Русском марше: три из них предполагали проведение акции в окраинном юго-восточном районе Люблино, а четвертое - на севере столицы. Все уведомления об акции в Люблине, рассказал юрист, были отклонены; на четвертую заявку ответа на тот момент не поступило.

При этом последние несколько лет Русский марш проводился именно в Люблине. Отказ в согласовании организаторы получили в первый раз за все это время.

В начале октября стало известно, что суд в Сургуте заблокировал группы Русского марша во "Вконтакте". Как отмечал Демушкин, никакого контента, который можно было бы счесть экстремистским, на этих ресурсах не было.

Сам Демушкин был задержан 21 октября как раз после подачи в мэрию уведомления о Русском марше. Его доставили в Пресненский райсуд, где судья Евгений Найденов по ходатайству следователя ужесточил политику меру пресечения по ранее заведенному делу об экстремизме с подписки о невыезде на домашний арест. В обоснование своего ходатайства следователь заявлял, что Демушкин нарушал подписку о невыезде. Сам политик это обвинение отверг, заявив, что действительная причина ужесточения меры пресечения - желание властей сорвать его участие в Русском марше.

28-го числа Демушкину повторно предъявили окончательное обвинение по делу.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
31.10.2016

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