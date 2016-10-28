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Демушкину предъявили обвинение в окончательной редакции
28.10.2016
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
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Экс-лидеру запрещенного движения "Русские" Дмитрию Демушкину предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу об экстремизме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Михаила Тихонова.

"Сегодня Дмитрию Демушкину предъявили в окончательной редакции по статье 282.1 (возбуждение ненависти либо вражды - ИФ) обвинение. Сегодня же объявляют об окончании предварительного следствия и том, что мы можем приступать к ознакомлению с материалами дела", - сказал Тихонов. Адвокат отметил, что по результатам психиатрической экспертизы Демушкин признан вменяемым.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) политику грозит до четырех лет колонии. Из нескольких эпизодов, вмененных политику, к моменту передачи дела в суд остался один - это публикация Демушкиным на личной ВК-странице фотографии с "Русского марша" 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

При этом политик отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Слушания по существу дела начались 6 мая. Судья Нагатинского райсуда Москвы Элеонора Ванина незаконно закрыла процесс от публики. Прокурор в прениях запрашивал для Демушкина два года реального срока. Однако 14 июня Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

12 октября стало известно, что в рамках доследования Демушкина собираются отправить на психэкспертизу.

Демушкин находился под подпиской о невыезде. Однако утром 21 октября националист был задержан сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше. В тот же деньудья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов ужесточил Демушкину меру пресечения, отправив обвиняемого под домашний арест на два месяца - до 21 декабря. Найденов обязал Демушкина не покидать квартиры в южном московском районе Братеево, не пользоваться средствами связи и не общаться с журналистами.

Решение было принято по ходатайству следователя СКР. В документе отмечалось, что Демушкин неоднократно нарушал подписку о невыезде, взятую с него после возбуждения дела. Политик назвал действительной причиной ходатайства следствия стремление властей сорвать его участие в Русском марше, традиционно запланированном на 4 ноября. После оглашения решения Демушкин заверил, что его коллеги проведут Русский марш и без его участия.

В четверг стало известно, что мэрия Москвы отказала националистам в согласовании Русского марша в окраинном юго-восточном районе Люблино. Всего на проведение акции 4 ноября в Люблине было подано три уведомления, и все они отклонены. В еще одном уведомлении заявлялся маршрут на севере Москвы. На этот документ отзыва чиновников пока не поступило.

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28.10.2016

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