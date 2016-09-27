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Бывший лидер запрещенного этнополитического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин подал в столичную мэрию заявку на проведение 4 ноября Русского марша. "В 8:40 уведомление на Русский марш принято в департаменте по культурно-массовым мероприятиям", - сказал Демушкин Интерфаксу.

По его словам, акцию планируется провести в столичном районе Люблино. Подана заявка на концерт с участием 5 тысяч человек и шествие с 10 тысячами участников, добавил Демушкин.

Властям предоставлен список фолк-групп, заявленных для выступления, и тексты их песен, отметил Демушкин. "Мы подали максимально сговорчивую и простую заявку, там нет никакого экстремизма, никакого национализма, никаких политических лозунгов. Концерт приурочен к Дню народного единства, и мы надеемся, что его согласуют", - добавил он.

В 2015 году участники Русского марша выступили против войны с Украиной. Один из баннеров, развернутых участниками шествия, гласил "Русские против войны с Украиной".

По численности участников марш 2015 поставил очередной антирекорд. Если в 2014 году количество демонстрантов, составлявшее, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, было признано рекордно малым, то Русский марш - 2015 собрал лишь около 1000 демонстрантов.

Наряду с традиционными шовинистическими лозунгами участники акции несли также растяжки "Долой диктатуру! За права и свободы русского народа", "Нет политическим репрессиям!". Кроме того, были развернуты баннеры в поддержку бывших лидеров "Русских" Александра Белова (Поткина) и Демушкина.

В начале 2015 года СКР возбудил дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) по факту скандирования участниками Русского марша - 2014 ксенофобных лозунгов. В рамках расследования этого дела у Демушкина, еще двух активистов ЭПО "Русские" - Владимира Ермолаева и Дениса Тюкина, - а также у лидера Национально-демократической партии Владимира Тора (Владлена Кралина) прошли обыски.

В середине апреля 2016 года стало известно, что дело Демушкина передано в суд. По словам политика, после повторной экспертизы, проведенной по настоянию защиты, в деле остался лишь один эпизод из семи - публикация Демушкиным на личной ВК-странице фотографии баннера с "Русского марша" 2014 года с надписью "России русскую власть". Политик добавил, что подал в СКР заявление на полицейских, которые пропустили баннер с запрещенным лозунгом на марш. Ранее он отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было.