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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Партии, Ксенофобия, Запрещенка, Общество, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость В соцсети "Вконтакте" заблокировали группы Русского марша

06.10.2016
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
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Сургутский суд Ханты-Мансийского округа заблокировал официальные группы Русского марша в социальной сети "Вконтакте". Как передает РИА "Новости", об этом сообщил один из организаторов акции Дмитрий Демушкин.

"По требованию Генпрокуратуры суд заблокировал основную группу Русского марша, региональные группы и мою страницу "ВКонтакте". Причины блокировки нам не сообщили, так как иск о блокировке подавался не к нам, а к соцсети", - сказал Демушкин. По его словам, никакого экстремизма и нацистских символов на этих страницах не было, там публиковались только новости.

27 сентября Демушкин подал в столичную мэрию заявку на проведение 4 ноября Русского марша. По его словам, акцию планируется провести в столичном районе Люблино. Подана заявка на концерт с участием 5 тысяч человек и шествие с 10 тысячами участников.

Властям предоставлен список фолк-групп, заявленных для выступления, и тексты их песен, отметил Демушкин. "Мы подали максимально сговорчивую и простую заявку, там нет никакого экстремизма, никакого национализма, никаких политических лозунгов. Концерт приурочен к Дню народного единства, и мы надеемся, что его согласуют", - добавил он.

В 2015 году участники Русского марша выступили против войны с Украиной. Один из баннеров, развернутых участниками шествия, гласил "Русские против войны с Украиной".

По численности участников марш 2015 поставил очередной антирекорд. Если в 2014 году количество демонстрантов, составлявшее, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, было признано рекордно малым, то Русский марш - 2015 собрал лишь около 1000 демонстрантов.

Наряду с традиционными шовинистическими лозунгами участники акции несли также растяжки "Долой диктатуру! За права и свободы русского народа", "Нет политическим репрессиям!". Кроме того, были развернуты баннеры в поддержку бывших лидеров "Русских" Александра Белова (Поткина) и Демушкина.

В середине февраля Демушкин уже сообщал о блокировке "Вконтакте" страниц, посвященных Русскому маршу. По его словам, тогда были "заблокированы крупнейшая группа, которая существовала уже семь лет, и около десятка региональных, посвященных организации маршей в городах страны".

По мнению националиста, группы могли быть заблокированы из-за архивных данных, в которых упоминаются запрещенные в настоящий момент на территории страны организации.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016

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