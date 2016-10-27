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Мэрия Москвы отказала националистам в согласовании Русского марша в окраинном юго-восточном районе Люблино. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Бориса Колесникова, который защищает одного из лидеров националистов Дмитрия Демушкина, недавно отправленного под домашний арест.

Всего на проведение акции 4 ноября в Люблине было подано три уведомления, и все они отклонены, добавил юрист. В еще одном уведомлении заявлялся маршрут на севере Москвы. На этот документ отзыва чиновников пока не поступило.

Русский марш в течение последних нескольких лет традиционно проводился в Люблине. Отказ в согласовании организаторы получили в первый раз за все это время.

В начале октября стало известно, что суд в Сургуте заблокировал группы Русского марша во "Вконтакте". Как отмечал Демушкин, никакого контента, который можно было бы счесть экстремистским, на этих ресурсах не было.

Сам Демушкин был задержан 21 октября как раз после подачи в мэрию уведомления о Русском марше. Его доставили в Пресненский райсуд, где судья Евгений Найденов по ходатайству следователя ужесточил политику меру пресечения по ранее заведенному делу об экстремизме с подписки о невыезде на домашний арест. В обоснование своего ходатайства следователь заявлял, что Демушкин нарушал подписку о невыезде. Сам политик это обвинение отверг, заявив, что действительная причина ужесточения меры пресечения - желание властей сорвать его участие в Русском марше.