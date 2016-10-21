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Также: Право, Акции протеста, Партии, Свобода слова, Интернет, Ксенофобия, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Дмитрий Демушкин

новость Запрем для ясности

Дмитрий Демушкин отправлен под домашний арест
21.10.2016
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
Дмитрий Демушкин и адвокат Михаил Тихонов в Пресненском райсуде, 21.10.2016. Фото: zona.media
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Судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов ужесточил политику-националисту Дмитрию Демушкину меру пресечения по делу об экстремизме, отправив обвиняемого под домашний арест на два месяца - до 21 декабря. Об этом сообщает "Медиазона".

Найденов обязал Демушкина не покидать квартиры в южном московском районе Братеево, не пользоваться средствами связи и не общаться с журналистами.

Решение было принято по ходатайству следователя СКР, фамилия которого в публикации не указана. Следователь заявлял, что Демушкин неоднократно нарушал подписку о невыезде, взятую с него после возбуждения дела. В частности, говорилось в ходатайстве, политик, несмотря на подписку, выезжал в Астрахань. Прокурор доводы следователя поддержал.

Демушкин возразил, что ходатайство о поездке в Астрахань подал судье Нагатинского райсуда Москвы Элеоноре Ваниной, которая рассматривала его дело, прежде чем вернуть в прокуратуру, и Ванина дала соответствующее разрешение. Действительной причиной ходатайства следствия политик назвал стремление властей сорвать его участие в Русском марше, традиционно запланированном на 4 ноября. Демушкин предложил вызвать Ванину, уже уволившуюся из суда, на заседание свидетелем.

Адвокат Михаил Тихонов поддержал своего доверителя.

Судья, однако, указал, что Демушкин выезжал из Москвы несанкционированно. Разрешение покинуть столицу, пояснил Найденов, политик должен был получить у председателя Нагатинского райсуда Анны Кобыленковой. Между тем Кобыленкова в ответе на запрос заявила, что такого разрешения обвиняемому не давала.

После оглашения решения Демушкин заверил, что его коллеги проведут Русский марш и без его участия.

Демушкин был задержан утром в пятницу сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше. Сразу после этого политика повезли в суд.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) политику грозит до четырех лет колонии. Из нескольких эпизодов, вмененных политику, к моменту передачи дела в суд остался один - это публикация Демушкиным на личной ВК-странице фотографии с "Русского марша" 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

При этом политик отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Слушания по существу дела начались 6 мая. Ванина незаконно закрыла процесс от публики. Прокурор в прениях запрашивал для Демушкина два года реального срока. Однако 14 июня Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

12 октября стало известно, что в рамках доследования Демушкина собираются отправить на психэкспертизу.

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21.10.2016

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