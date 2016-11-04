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В Петербурге задержали одного из организаторов Русского марша. Как пишет Фонтанка.Ру, сотрудники Центра "Э" задержали 45-летнего петербуржца после проведения экспертизы по посту, размещенному 4 июня 2015 года на странице "Русский марш. Русская революция" "Вконтакте". Пост мужчины был опубликован под никнеймом "Иван Тусанин".

Публикация, по мнению экспертов, несет призыв к агрессии в отношении мусульман и выходцев из Средней Азии. Дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Задержанный, отмечается в заметке, неоднократно принимал участие в акциях националистов, выступая на них в качестве спикера.

В ходе обыска в его квартире были изъяты системный блок, USB-накопитель, а также баннер размером 1,5 метра на 4 метра с надписью красными буквами на черном фоне "Возмездие грядет". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

2 ноября стало известно, что организаторы Русского марша в Петербурге отказались от его проведения. По данным "Фонтанки", им якобы не понравилось место, предложенное Смольным, - Полюстровский парк. В 2015 году Русский марш в Петербурге не проводился из-за крушения лайнера А321 в Египте.