О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Politics/Russia/Parties/m.254674.html
Также: Партии, Выборы, Президент, Госдума, Право, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Михаил Касьянов

новость Касьянов: Я не буду выдвигаться в президенты

19.09.2016
Михаил Касьянов скрывается от нодовцев. Нижний Новгород, 12.02.2016. Кадр НТВ
Михаил Касьянов скрывается от нодовцев. Нижний Новгород, 12.02.2016. Кадр НТВ
Реклама

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы весной 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

В подобных выборах, пояснил Касьянов, участвовать нет смысла. По словам политика, он убедился, что "страна утратила конституционную возможность переменить курс".

Как объявил Центризбирком, по итогам обработки 93 процентов бюллетеней ПАРНАС получила 0,68 процента голосов. Ни один кандидат от партии не был объявлен победителем и в одномандатных округах. Таким образом, в Госдуме ПАРНАС представлена не будет.

В ходе выборов 18 сентября наблюдатели по всей стране зафиксировали тысячи нарушений, в том числе карусели, вбросы, незаконную агитацию, подкуп, использование непрозрачных или неопечатанных урн. В кубанской станице Родниковской графа ПАРНАС в бюллетенях оказалась заклеена непрозрачной бумагой. Председатель участковой комиссии поясняла избирателям, что партию сняли с выборов. В действительности, однако, с выборов была снята не ПАРНАС, а кандидат-одномандатник от этой партии Александр Сафронов.

Оставить комментарий Обсудить
19.09.2016
новость Новости по теме
19.09.2016 "Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме →
18.09.2016 Выборы в Госдуму: массовые нарушения по всей стране →
18.09.2016 Московский националист Ратников похищен силовиками →
17.09.2016 Генпрокурор разрешил наказать кандидата в депутаты за листовку "Они охренели" →
16.09.2016 Активиста Гальперина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство →
12.09.2016 Ходорковский запустил проект по отбору кандидата в президенты на выборах 2018 года →
12.09.2016 "Гражданская платформа" намерена привлечь лидеров ПАРНАСа к уголовной ответственности →
10.09.2016 "Гражданская платформа" отозвала иск о снятии ПАРНАСа с выборов →
10.09.2016 Памфилова выступила против снятия ПАРНАСа с выборов →
Фото и Видео
25966
Play own
Пелевина на митинге дальнобойщиков
24930
Play own
Сталинская икона: стар и млад
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
23736
Play own
Праздник флага натуралов
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
в блоге Спасибо от Путина и Сталина
383
новость "Войну" повязали в Праге
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
новость Стычки у посольства в Киеве: ВИДЕО
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
новость Носику запросили два года колонии
Антон Носик. Фото Ники Максимюк
новость Песков: Явка выше, чем в Европе
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость В России появится МГБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Новый куратор Госдумы у Путина
Сергей Смирнов. Фото: fadm.gov.ru
новость Регионы испугались перемен
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
новость Крымские татары бойкотируют выборы
На избирательном участке в Севастополе. Фото: krymr.com
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
новость Резервный фонд иссякает
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Памфилова грозит карусельщикам
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Взрыв на Манхэттене
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
новость Охранник Путина стал губернатором
Алексей Дюмин. Фото пресс-службы Кремля