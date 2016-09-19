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Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы весной 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

В подобных выборах, пояснил Касьянов, участвовать нет смысла. По словам политика, он убедился, что "страна утратила конституционную возможность переменить курс".

Как объявил Центризбирком, по итогам обработки 93 процентов бюллетеней ПАРНАС получила 0,68 процента голосов. Ни один кандидат от партии не был объявлен победителем и в одномандатных округах. Таким образом, в Госдуме ПАРНАС представлена не будет.

В ходе выборов 18 сентября наблюдатели по всей стране зафиксировали тысячи нарушений, в том числе карусели, вбросы, незаконную агитацию, подкуп, использование непрозрачных или неопечатанных урн. В кубанской станице Родниковской графа ПАРНАС в бюллетенях оказалась заклеена непрозрачной бумагой. Председатель участковой комиссии поясняла избирателям, что партию сняли с выборов. В действительности, однако, с выборов была снята не ПАРНАС, а кандидат-одномандатник от этой партии Александр Сафронов.