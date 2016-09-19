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На выборах главы Тульской области победил врио губернатора Алексей Дюмин. Как передает Интерфакс, об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Сергей Костенко.

"Явка избирателей на выборах губернатора Тульской области составила 45,5 процента. За Алексея Дюмина проголосовало 461 тысяча 411 избирателей, или 84,17 процента от числа проголосовавших", - сообщил Костенко.

Дюмин, назначенный врио губернатора в феврале, после ухода в отставку Владимира Груздева, участвовал в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

Олег Лебедев от КПРФ набрал 7,53 процента голосов, Олег Веселов ("Коммунисты России") - 3,41 процента, Николай Огольцов ("Российская партия пенсионеров") - 2,92 процента. Прямые выборы губернатора Тульской области прошли впервые с 2001 года.

До назначения и.о. губернатора Дюмин работал заместителем министра обороны. До этого он занимал должность первого заместителя главкома Сухопутными войсками​. Ранее Дюмин упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности президента.

В начале февраля близкий к Генштабу источник "Коммерсанта" сообщил, что Дюмин руководил спецоперацией по экстренной эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом якобы сразу же было доложено Путину, высоко оценившему действия подчиненных Дюмина.

В 2014 году, утверждало издание, Дюмин возглавил Силы специальных операций - закрытое подразделение, участвовавшее в операции по присоединению Крыма к России. По словам источника, генерал справился с поставленными задачами "просто блестяще".

2 февраля Путин отправил в отставку тульского губернатора Владимира Груздева "по собственному желанию", пообещав ему найти работу в соответствии с его "пожеланиями и уровнем квалификации". Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Дюмина.

Сообщения об эвакуации Януковича он назвал "мифом". Также Дюмин не прояснил роль своего подразделения в операции по присоединению Крыма к России, ограничившись лишь рассказом об участии в подготовке и обеспечении Олимпиады в Сочи. Название подразделения, которое он возглавлял, Дюмин также не раскрыл. "Это достаточно серьезное подразделение, можно сказать, это офицерское подразделение... И зона действия сил специальных операций - весь мир", - пояснил он.