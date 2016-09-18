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новость Московский националист Ратников похищен силовиками

18.09.2016
Владимир Ратников в пикете у Госдумы. Фото: komitetns.org
Владимир Ратников в пикете у Госдумы. Фото: komitetns.org
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В Москве в субботу вечером силовики в гражданском похитили лидера "русского освободительного фронта" "Память" и столичной лиги комитета "Нация и свобода" Владимира Ратникова (настоящая фамилия Комарницкий). Об этом сообщается на сайте комитета.

Ратникова схватили у метро Курская и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение активиста пока не установлено.

15 сентября члены "Нации и свободы", в том числе Ратников, выпустили видеообращение с призывом голосовать за ПАРНАС. Комитет принимал участие в предвыборной кампании этой партии.

Похищение активиста его коллеги связали именно с думскими выборами. "Мы глубоко убеждены, что задержание Ратникова связано со страхом властей перед русскими националистами, готовыми выйти на "Майдан" в случае фальсификации выборов, - говорится в сообщении комитета. - Националисты не скрывали, что собираются начать протестовать, в случае если жулики и воры попытаются украсть голоса граждан".

Правозащитный отдел комитета подал в МВД заявление о похищении и незаконном лишении свободы Ратникова.

Лидером "Нации и свободы" является Владимир Басманов (Поткин), младший брат политзаключенного Александра Белова (Поткина).

В начале апреля стало известно, что против Ратникова открыто дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. У активиста прошел обыск; он находится под подпиской о невыезде.

Поводом к преследованию Ратникова стала публикация им в 2011 году на личной ВК-странице ряда песен групп "Коловрат" и "Банда Москвы". Сам националист не отрицает факта публикации песен, однако отказывается признавать себя виновным.

Полтора месяца назад Каспаров.Ру написал о начале судебного разбирательства по делу активиста. Процесс ведет судья Гагаринского райсуда Москвы Ольга Зельдина, ранее вынесшая приговоры по делам врача Ольги Александриной, погибшей в ДТП с участием вице-президента "Лукойла" Анатолия Баркова, и зоозащитницы Виктории Павленко. Очередное заседание суда над Ратниковым назначено на 22 сентября.

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18.09.2016
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