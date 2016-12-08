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Экспертная рабочая группа правительства большинством голосов отклонила общественную инициативу о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает РИА "Новсти".

Интернет-петиция была размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала более 100 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения на федеральном уровне.

"Большинством голосов инициатива отклонена, - сказал руководитель группы, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. - Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения".

На заседании рабочей группы замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав не поддерживает выведение из абортов из сисемы ОМС, так как эта мера приведет к дискриминации женщин.

27 сентября слало известно, что инициированную движениями "За жизнь" и "Православные добровольцы" петицию об исключении абортов из системы ОМС подписал патриарх Кирилл.

20 ноября патриарх заявил что хотя РПЦ осуждает аборты, законодательный запрет их "в настоящий момент" невозможен. "Когда мне предложили подписать петицию я, конечно, подписал, потому что церковь против абортов, - сказал Кирилл. - Но мы по земле ходим - и у церкви совершенно реалистическая повестка дня, идет диалог с государством".

"Нужно к идее исключения абортов из нашей жизни подходить с точки зрения возможностей сегодняшнего дня, - отметил патриарх. - Сейчас возможным является вывод аборта из общеобязательного медицинского страхования".

Законопроекты о выведении абортов, совершаемых без медицинских показаний, из системы ОМС уже дважды вносились в Госдуму, причем первый из документов был отклонен. В числе авторов второго законопроекта, представленного в мае 2015-го, - тогдашний депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко расценила инициативу Мизулиной как "экстремистскую".

Законопроект о полном запрете абортов без медицинских показаний в прошлом году внес в Госдуму единорос Евгений Федоров. Однако правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу.