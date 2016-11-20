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Также: Религия, Право, Здоровье, Дети, Общество | Персоны: Кирилл

новость Патриарх Кирилл: РПЦ против абортов, но их запрет невозможен

20.11.2016
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
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Хотя РПЦ осуждает аборты, законодательный запрет их "в настоящий момент" невозможен. Также заявление сделал в интервью РИА "Новости" патриарх Кирилл.

"Когда мне предложили подписать петицию (о запрете абортов. - Ред.), я, конечно, подписал, потому что церковь против абортов, - передает агентство слова клирика. - Но мы по земле ходим - и у церкви совершенно реалистическая повестка дня, идет диалог с государством".

"Нужно к идее исключения абортов из нашей жизни подходить с точки зрения возможностей сегодняшнего дня, - продолжил Кирилл. - Сейчас возможным является вывод аборта из общеобязательного медицинского страхования".

По словам патриарха, "если государство говорит: это ваше личное дело, - оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам". "Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки?!" - заметил он.

Тот аргумент, что выведение абортов из системы ОМС поспособствует распространению подпольных операций прерывания беременности, Кирилл отмел как "абсолютно ложный". "А что, нелегальные аборты - бесплатные? - заметил он. - Назовите мне хоть одного совершителя нелегальных абортов, который это сделает бесплатно".

27 сентября появилась противоречивая информация о подписании Кириллом петиции за запрет абортов, инициированной движениями "За жизнь" и "Православные добровольцы". Сайт патриархии сообщал, что глава РПЦ поставил под этой петицией свою подпись, а его пресс-секретарь священник Александр Волков это опровергал, уверяя, что речь в документе шла лишь об исключении абортов из системы ОМС.

Верной оказалась информация на сайте патриархии. Там же сообщалось, что текст петиции согласован с патриаршей комиссией по вопросам семьи, материнства и детства.

Кирилл еще в январе 2015 года, выступая в Госдуме, предлагал запретить аборты, однако сделать это убеждал поэтапно. Первым этапом он называл как раз исключение операций прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования.

Законопроекты о выведении абортов, совершаемых без медицинских показаний, из системы ОМС уже дважды вносились в Госдуму, причем первый из документов был отклонен. В числе авторов второго законопроекта, представленного в мае 2015-го, - тогдашний депутат Госдумы, а ныне сенатор Елена Мизулина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко расценила инициативу Мизулиной как "экстремистскую".

Законопроект о полном запрете абортов без медицинских показаний в прошлом году внес в Госдуму единорос Евгений Федоров. Однако правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу.

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20.11.2016
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Николай Митрохин. Фото из личного архива

Выдвижение "За жизнь"

Николай Митрохин, 12.09.2016

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей.

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