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Бэби-боксы могут причинить вред попавшим в них младенцам. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает Интерфакс

"Когда ребенка в бэби-бокс опускают, он оказывается в полной темноте, причем его попадание туда сопровождается очень пронзительным тонким сигналом, - сказала Скворцова. Есть международные исследования по поводу бэби-боксов, которые свидетельствуют о том, что это очень большой стресс для ребенка, который потом иногда приводит к различным функциональным нарушениям".

По словам Скворцовой, врачи не всегда незамедлительно реагируют на попадание ребенка в бэби-бокс. "И если там ребенок задерживается по какой-то причине, это тоже чревато", - сказала министр.

Еще одним минусом бэби-боксов Скворцова считает то, что любой хулиган может что угодно бросить туда. "Поэтому риски, конечно, есть", - заявила министр.

По словам Скворцовой, опыт российских регионов свидетельствует о низкой востребованности бэби-боксов. "За прошлый год у нас больше 100 тысяч женщин обратились в специальные кабинеты психологической поддержки. Удалось убедить женщин оставить беременность в 60 процентах случаев. Буквально единицы тех, кто воспользовался этой придумкой, - сказала министр. - Сама проблема не стоит того, чтобы ее всем миром так обсуждать. Проблема не в этом, а в том, чтобы женщины не шли на аборты и не отказывались от своих детей в родильных домах".

За последние три года в стране на треть сократилась число женщин, которые оставляют своих детей в родильных домах, отметила Скворцова.

Во вторник на "круглом столе" в Госдуме замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олег Филиппов заявил, что бэби-боксы могут нести террористическую угрозу. "Бэби-боксы - это не сертифицированное оборудование, у него не подтверждена безопасность. И второе - обеспечение анонимности, невозможность отслеживания ситуации, увеличивает риск террористических проблем", - сказал чиновник.

28 сентября Скворцова заявила, что вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования может создать угрозу для здоровья женщин. "Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности", - сказала министр.

Скворцова подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство "так же, как и Русская православная церковь, и большое количество общественных организаций против абортов", однако необходимо учитывать возможные риски запрета процедуры. "История нашей страны это уже знала, и я хочу напомнить, что в период острого запрета абортов в советское время материнская смертность превышала 320 на 100 тысяч населения. А сейчас у нас с вами - 10, а по результатам текущего года - еще меньше", - отметила Скворцова.

3 июня член Совета Федерации Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете в России бэби-боксов. Она предложила прописать в законодательстве, что "деятельность, направленная на организацию анонимного оставления детей, в том числе создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка, не допускается".

10 октября был опубликован официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов. В Белом доме потребовали "существенно доработать" документ, прежде чем выносить его на первое чтение в Госдуме. При этом в отзыве говорится, что "в целях предотвращения оставления детей после их рождения... необходимо принятие комплексных мер в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей, включая поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".