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новость Кэш отсюда

ФСБ выступило против использования провайдерами серверов Google
20.09.2017
Сервер. Фото: google.com
Сервер. Фото: google.com
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Роскомнадзор предупредил российских операторов связи, что Google устанавливает на сетях интернет-провайдеров несертифицированные серверы, сообщает РБК. В письмах ведомства отмечается, что эта информация была получена от ФСБ.

Речь идет о серверах Google Global Cache, используемые для увеличения скорости доступа к ресурсам Google. Роскомнадзор предупредил провайдеров, что установка такого оборудования без сертификатов соответствия повлечет за собой ответственность по статье 13.6 КоАП (использование средств шифрования, не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям). Максимальное санкция по этой статье для юридических - штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией оборудования.

"Для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи России является обязательным подтверждение соответствия установленным требованиям средств связи, используемых в сети связи общего доступа", - говорится в письме врио руководителя управления Роскомнадзора по Липецкой области Романа Бирюкова.

Серверы Google Global Cache устанавливаются Google за свой счет, провайдеру не принадлежат и им не управляются, но в то же время работают внутри его сети, пояснил управляющий директор интернет-провайдера "Экотелеком" Сергей Никулин. "Передача данных между Google Global Cache и серверами Google зашифрована. Поэтому при установке Google Global Cache внутри контура системы блокировки технически невозможно заблокировать контент Google, - отметил Никулин. - Эти факты, судя по всему, вызывают раздражение регулятора и являются препятствием к сертификации".

21 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете средств обхода блокировок сайтов. 25 июля документ одобрил Совет Федерации, а 30 июля президент Владимир Путин подписал закон.

Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменяются все связанные с ним ограничения.

Закон вступает в силу с 1 ноября.

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20.09.2017
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