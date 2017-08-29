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Роскомнадзор подготовил приказ о порядке исполнения закона о запрете анонимайзеров и VPN. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней. В течение одного дня сотрудники ведомства будут проверять, подключается ли VPN-сервис к запрещенным ресурсам. Если выясняется, что такой доступ предоставлялся пользователям, об этом сообщат руководителю ведомства или его заместителю все обстоятельства нарушения. После чего руководитель в течение двух дней решает, блокировать ли сервис.

Анонимайзеры обязаны подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Их администраторы должны предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе, логины и пароли доступа к ресурсу. На подключение, которое инициируют органы МВД или ФСБ, отводится более 30 рабочих дней.

Двух дней на принятие решения о блокировке может быть недостаточно, тем более что приказ не предполагает процедуру общения Роскомнадзора с сервисом, считает руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

21 июля закон о запрете средств обхода блокировок сайтов был принят в третьем чтении Госдумой. 25 июля документ одобрил Совет Федерации, а 30 июля президент Владимир Путин подписал закон.

Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменяются все связанные с ним ограничения.

Закон вступает в силу с 1 ноября.