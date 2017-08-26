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В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг "За свободный интернет". Видеотрансляцию ведет Нейромир-ТВ. Полицейские задержали нескольких участников акции.

На видеотрансляции видны эпизоды задержания нескольких человек. Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных активистки "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Александра Алексеева и Мария Скачкова. По их словам, они пришли на митинг с флагом, которые попытались отобрать националисты. После этого полиция задержала активисток. Задержаны также Ольга Мазурова и Дарья Шуленина "за плакат".

Кроме того, задержаны Сергей Ермаков, надевший маску Владимира Путина, и Денис Баландин, у которого был плакат "Россия без Путина, интернет без цензуры". Задержанных привезли в отдел полиции "Басманный".

Всего известно о задержании 17 человек. 11 из них находятся в отделе полиции "Красносельский". Большинство из них стояли в колонне в поддержку журналиста Али Феруза, которому угрожает депортация в Узбекистан. Их задержали за плакат "Свободу Али Ферузу" под тем предлогом, что он не соответствует теме митинга.

Перед началом акции полицейские вырезали последнее слово из вырезали последнее слово надписи "Интернет не заберете, гады" на заднике сцены. По словам активистки "Открытой России" Валентины Дехтяренко, силовики заявили, что слово "гады" - это оскорбление.

16 августа московские власти согласовали митинг "За свободный интернет". Акцию инициировали партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Демократический выбор" и движения "Протестная Москва", "Роскомсвобода" и Левый блок".

Участники акции требуют от властей отменить "пакет Яровой", законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, закон о "сетевом забвении". Также активисты добиваются открытого доступа к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акции с аналогичными требованиями были согласованы в Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Ижевске, Воронеже, Владивостоке и Барнауле.

В Петербурге организаторы в установленные сроки подали заявку на митинг "За свободный интернет", предложив четыре варианта места его проведения. Однако городские власти отказались согласовать их, сославшись на то, что на этих площадках запланированы другие мероприятия.

Тогда движение "Гражданский Петербург" решило провести сход на Дворцовой площади. В субботу несколько десятков человек пришли на площадь без плакатов. Участники акций спели несколько песен, в том числе "Мы ждем перемен". За происходящим наблюдали полицейские, но собравшимся не мешали.