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новость Россия лидирует по запросам на удаление информации из сервисов Google

21.07.2017
Логотип Google
Логотип Google
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Российские власти в 2016 году заняли первое место по числу запросов на удаление информации из YouTube и других сервисов Google, потребовав от компании убрать какой-либо контент 13209 раз. Это следует из отчета компании.

В первом полугодии 2016-го российские органы власти требовали от Google удалять информацию 2045 раз. Во втором полугодии число таких запросов выросло до 11164.

Большая часть запросов мотивируется "национальной безопасностью". Во втором полугодии 2016 года таких запросов было 85 процентов. На втором месте тогда же оказались запросы на удаление информации с "критикой властей" - это пять процентов от всего запрещенного контента. Другие причины для удаления, такие как пропаганда самоубийств, информация о наркотиках, клевета, мошенничество или возбуждение ненависти, составляют всего один-два процента.

В первом полугодии, однако, запросы на цензуру по соображениям "национальной безопасности" составили только 47 процентов от всех. 20 процентов запросов касались информации о наркотиках.

В отчете говорится, что Google удовлетворила 74 процента российских запросов об удалении информации.

В апреле интернет-гигант отчитался о раскрытии данных пользователей российским властям. Оказалось, что в 2016 году компания стала чаще делиться с государством данными пользователей: за первое полугодие были удовлетворены семь процентов запросов данных, за второе - пятнадцать. В 2015 году эти цифры составляли пять и семь процентов.

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21.07.2017
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