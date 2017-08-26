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новость Площадь несогласования

В Петербурге акция "За свободный интернет" пройдет без согласования
26.08.2017
Дворцовая площадь. Фото spb-tours.ru
Дворцовая площадь. Фото spb-tours.ru
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В Петербурге на Дворцовой площади состоится акция "За свободный интернет", несмотря на отказ властей согласовать ее. Об этом "Эху Москвы" заявил координатор движения "Гражданский Петербург" Павел Миротворцев.

Организаторы подали заявку на митинг, предложив четыре варианта места его проведения. Однако городские власти отказались согласовать их, сославшись на то, что на этих площадках запланированы другие мероприятия.

"Заявка была подана нами на полноценный митинг, и, как всегда, власть трусливо отказывает нам в законном праве собираться вместе и высказывать свое мнение, - отметили в "Гражданском Петербурге". - У нас остался единственный формат встречи: народный сход, как было с первым митингом за свободный интернет".

На ВК-странице движения прошло голосование по выбору места проведения акции. В нем приняли участие более 220 человек. С небольшим перевесом участники голосования выбрали Дворцовая площадь.

В субботу в 16:00 в Москве согласованный с мэрией митинг "За свободный интернет" пройдет на проспекте Академика Сахарова. Акцию инициировали партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Демократический выбор" и движения "Протестная Москва", "Роскомсвобода" и Левый блок". Акции были согласованы в Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Ижевске, Воронеже, Владивостоке и Барнауле.

Организаторы хотят потребовать от властей отменить "пакет Яровой", законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, закон о "сетевом забвении". Также активисты добиваются открытого доступа к реестру чиновников, реабилитацию осужденных за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

23 июля Марш за свободный интернет с такими же требованиями прошел в Москве по Бульварному кольцу. В акции участвовали не меньше двух тысяч участников. При этом на шествие успели попасть не все желающие. Меньше чем через полчаса после намеченного начала мероприятия полицейские перестали пропускать людей на акцию. При этом полицейские, стоявшие на рамках, вынуждали демонстрантов показывать свои плакаты. Те, которые вызывали претензии силовиков, изымались.

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26.08.2017
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