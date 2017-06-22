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Арбитражный суд Москвы отказал центру "Сова" в иске к Google с требованием восстановить выдачу в результатах поиска ссылок на две свои публикации; ссылки были исключены из выдачи по закону о "праве на забвение". Об этом сообщается на сайте "Совы".

Речь в иске шла о заметках "В Обнинске осуждены скинхеды, избившие ангольца" и "В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений". Первая появилась на сайте "Совы" в 2006 году, вторая - в 2008-м.

Об удалении ссылок Google уведомила "Сову" в марте 2016 года. В "Сове" предполагают, что ссылки это было сделано по запросу одного из лиц, упоминавшихся в публикациях. Из этих лиц в обеих заметках фигурирует имя только одного - Юрия Щебетюка. Поиск по запросу "Юрий Щебетюк site:sova-center.ru" в Google действительно не дает результата.

"Сова" обращалась в администрацию поисковика с просьбой пересмотреть решение, однако желаемого не добилась. После этого, 23 августа прошлого года, стало известно о подаче иска в арбитраж. Интересы "Совы" представляли юристы "Роскомсвободы".

На слушаниях в суде представители ответчика выразили сомнение в том, что "Сова" получала письмо из Google. Кроме того, они заявили, что в корпорации не могут комментировать ситуацию по существу, так как не знают, по какому именно поисковому запросу были удалены ссылки.

Суд отказался проверять, получала ли "Сова" уведомление Google, хотя возможность сделать это была.

Отказ в иске будет обжалован.