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ЕСПЧ коммуницировал жалобу "Граней" на блокировку сайта. Об этом "Граням" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы нашего издания в Страсбурге.

Жалоба "Граней" объединена с аналогичными жалобами на блокировку интернет-изданий Каспаров.Ру, "Ежедневный журнал", раздела сайта "Роскомсвобода" о методах обхода блокировок, а также сайта жителя Брянска Евгения Булгакова "Мировоззрение русской цивилизации".

Все заявители жалуются на нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнений). Кроме того, Булгаков и Роскомсвобода указывают на нарушение статьи 13, гарантирующей право на эффективную защиту в суде, - судебные решения о блокировках были приняты в их отсутствие, а в случае Булгакова - уже после удаления спорного контента.

Российским властям суд направил ряд вопросов по жалобе. Москва должна ответить, достаточно ли точны законы, на основании которых производятся блокировки; позволяют ли они заблокировать сайт целиком при наличии на нем некоторого запрещенного контента; существует ли опасность произвольного применения этих законов, обязаны ли Роскомнадзор, прокуратура и суды учитывать при блокировках интересы разных сторон и побочный эффект в виде блокировки легального контента.

До 15 января 2018 года правительство России должно ответить на вопросы суда, после чего заявители смогут представить свои возражения.

"Грани", "Ежедневный журнал" и Каспаров.Ру были заблокированы накануне аннексии Крыма по "закону Лугового" за то, что "совокупность контента" этих сайтов якобы побуждает читателя к участию в "акциях, проводимых с нарушением общественного порядка". Все три сайта безуспешно обжаловали блокировку в российских судах.

Жалоба "Граней" в ЕСПЧ была направлена весной 2015 года. "Грани", подчеркивается в жалобе, заблокированы без указания конкретных публикаций и в нарушение закона о СМИ, который предусматривает прекращение деятельности издания только по решению суда. При этом "заявителей сознательно вводили в заблуждение относительно существа предъявляемых претензий, поскольку, как выяснилось в суде первой инстанции, Генеральная прокуратура требовала ограничить доступ к призывам к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, в то время как Роскомнадзор привел иное основание - призывы к экстремистской деятельности".

Роскомнадзор заблокировал более 700 зеркал нашего сайта, прежде чем для российских пользователей было создано "неблокируемое зеркало" https://grani-ru-org.appspot.com/.