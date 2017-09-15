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Нас блокируют. Что делать?

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Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.264010.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.264010.html
Также: Европа, Россия, Право, Правительство, Свобода слова, Интернет, Запрещенка, Мир, Политика, Общество, СМИ | Персоны: Дамир Гайнутдинов, Гарри Каспаров

новость ЕСПЧ коммуницировал жалобу "Граней" на блокировку сайта

15.09.2017
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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ЕСПЧ коммуницировал жалобу "Граней" на блокировку сайта. Об этом "Граням" сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы нашего издания в Страсбурге.

Жалоба "Граней" объединена с аналогичными жалобами на блокировку интернет-изданий Каспаров.Ру, "Ежедневный журнал", раздела сайта "Роскомсвобода" о методах обхода блокировок, а также сайта жителя Брянска Евгения Булгакова "Мировоззрение русской цивилизации".

Все заявители жалуются на нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнений). Кроме того, Булгаков и Роскомсвобода указывают на нарушение статьи 13, гарантирующей право на эффективную защиту в суде, - судебные решения о блокировках были приняты в их отсутствие, а в случае Булгакова - уже после удаления спорного контента.

Российским властям суд направил ряд вопросов по жалобе. Москва должна ответить, достаточно ли точны законы, на основании которых производятся блокировки; позволяют ли они заблокировать сайт целиком при наличии на нем некоторого запрещенного контента; существует ли опасность произвольного применения этих законов, обязаны ли Роскомнадзор, прокуратура и суды учитывать при блокировках интересы разных сторон и побочный эффект в виде блокировки легального контента.

До 15 января 2018 года правительство России должно ответить на вопросы суда, после чего заявители смогут представить свои возражения.

"Грани", "Ежедневный журнал" и Каспаров.Ру были заблокированы накануне аннексии Крыма по "закону Лугового" за то, что "совокупность контента" этих сайтов якобы побуждает читателя к участию в "акциях, проводимых с нарушением общественного порядка". Все три сайта безуспешно обжаловали блокировку в российских судах.

Жалоба "Граней" в ЕСПЧ была направлена весной 2015 года. "Грани", подчеркивается в жалобе, заблокированы без указания конкретных публикаций и в нарушение закона о СМИ, который предусматривает прекращение деятельности издания только по решению суда. При этом "заявителей сознательно вводили в заблуждение относительно существа предъявляемых претензий, поскольку, как выяснилось в суде первой инстанции, Генеральная прокуратура требовала ограничить доступ к призывам к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, в то время как Роскомнадзор привел иное основание - призывы к экстремистской деятельности".

Роскомнадзор заблокировал более 700 зеркал нашего сайта, прежде чем для российских пользователей было создано "неблокируемое зеркало" https://grani-ru-org.appspot.com/.

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15.09.2017
в блоге Блоги
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Дарья Костромина 03.12.2014
в блоге При свете блокировки
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На совещании по блокировкам сайтов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.

Закрыть нечем

03.12.2014

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов сотое по счету зеркало "Граней". В последние дни интернет-цензоры активизировались, чтобы поскорее преодолеть символический рубеж. Одновременно сайт подвергся DDoS-атаке. Скоро мы отметим 14-летие сайта и девять месяцев с момента блокировки. Наши друзья и читатели рассказали, зачем и какими способами они открывают "Грани".

"Экстремист" Юрий Кутузов на пикете. Фото: nversia.ru

Семь раз отрезать

Дарья Костромина, 01.10.2014

"Экстремистов" у нас ожидает не только уголовное преследование, но и попадание в список Росфинмониторинга. Осужденным и подозреваемым блокируют банковские счета. На практике их жизнь становится еще тяжелее, чем предписывает репрессивный закон. Чем чревато пребывание в карательном списке? Рассказывают пострадавшие и эксперты.
Пикет Сергея Кривова против интернет-цензуры. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру

Экстраполиция нравов

29.05.2014

Интернет-цензура наступает. Что будет дальше? Какие еще сайты заблокируют? Запретят ли Фейсбук и Твиттер? Введут ли контроль по китайскому или иранскому варианту? Прогнозами делятся участники и гости церемонии вручения премии "ПолитПросвет" - главный лауреат социолог Лев Гудков, политологи, журналисты и общественные деятели. ВИДЕО.
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21.02.2017 В Госдуму внесен законопроект о блокировке зеркал запрещенных сайтов →
02.04.2015 Совет Европы потребует Россию к ответу за блокировку "Граней" →
11.03.2015 "Грани" пожаловались в ЕСПЧ на блокировку →
02.09.2014 Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу "Граней" на блокировку сайта →
23.06.2014 Блокировка "Граней": суд в Казани отклонил иск читателя →
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