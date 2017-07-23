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новость Московский Марш за свободный интернет собрал не меньше 2 тысяч участников

23.07.2017
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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В Москве по Бульварному кольцу прошел согласованный Марш за свободный интернет. Как передает корреспондент "Граней", акция собрала не меньше 2 тысяч участников.

Полицейские, стоявшие на рамках, вынуждали демонстрантов показывать свои плакаты. Те, которые вызывали претензии силовиков, изымались. ОВД-Инфо уточняет, что в числе прочих изымались плакаты в поддержку математика и участника проекта Tor Дмитрия Богатова, который арестован по сфабрикованному делу о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков.

При этом на шествие успели попасть не все желающие. Меньше чем через полчаса после намеченного начала мероприятия полицейские закрыли рамки на входе и перестали пропускать людей на акцию.

Как минимум трое участников акции задержаны. Это гражданский активист Григорий Саксонов с плакатом "Putin lies" (англ. Путин лжет), несовершеннолетний активист "Протестной Москвы" Руслан Иванов, раздававший листовки в поддержку Алексея Навального, а также некий молодой человек, развернувший плакат "Уничтожил все СМИ, принялся за интернет - надоело".

Саксонова вскоре отпустили из ОП "Тверской" после "профилактической беседы". Протокол на него не оформляли. Иванов, как можно заключить из сообщения Саксонова, находится в том же отделе. За ним должны приехать родители.

Фото Юрия Тимофеева:

Организаторами марша выступили ПАРНАС, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, "Гражданская инициатива", Либертарианская партия и "Роскомсвобода". Акция проводилась в знак протеста против нарушений конституционных прав на доступ к информации и неприкосновенность частной жизни, а также против новых репрессивных законов, внесудебных блокировок, преследований граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения. Одним из требований марша стала отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.

В пятницу Госдума приняла в окончательном чтении два новых репрессивных закона - о регулировании мессенджеров и о запрете обхода блокировок. После каникул планируется принять закон о цензуре соцсетей.
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23.07.2017
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