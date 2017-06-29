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Роскомнадзор внес Telegram в реестр "организаторов распространения информации". Данные мессенджера появились в реестре на сайте ведомства в среду вечером.

Согласно "закону Яровой" фирмы - владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в РКН, а далее по требованию ФСБ предоставлять спецслужбе ключи шифрования сообщений. Telegram до 28 июня данных для регистрации не представлял. В администрации мессенджера заявляли: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

23 июня руководитель РКН Александр Жаров выступил с открытым письмом к владельцу Telegram Павлу Дурову, призвав его зарегистрировать мессенджер. В противном случае он пригрозил заблокировать ресурс. Позже в тот же день чиновник заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам.

Дуров обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. Свой мессенджер он назвал "нейтральным по отношению к России".

25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram "исчисляется днями".

В понедельник ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. В целом, заметили в спецслужбе, террористы поддерживают связь через различные интернет-мессенджеры с шифрованием, однако Telegram пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.

В тот же день Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.

Днем в среду, однако, Дуров представил данные для включения Telegram в реестр. "Однако, - добавил он, - мы не будем выполнять антиконституционный и не реализуемый технически "закон Яровой", равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram".

Жаров, однако, после этого заметил: "Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции".