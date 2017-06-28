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Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Павел Дуров

новость Гласность и реестройка

Дуров: Telegram зарегистрируется, но не будет выполнять "закон Яровой"
28.06.2017
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров согласился предоставить данные для регистрации сервиса в реестре организаторов распространения информации. Об этом он написал на своей ВК-странице.

По словам Дурова, данные компании-владельца мессенджера доступны в открытых источниках. "Если на этом (регистрации. - Ред.) желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и не реализуемый технически "закон Яровой", равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - подчеркнул Дуров.

Дуров отметил, что регистрацией в реестре команда Telegram "не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств" и может обещать российским чиновникам "только тот уровень сотрудничества, который демонстрирует во всех остальных странах".

"Если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", - заключает создатель мессенджера.

В среду стало известно, что интернет-пользователи стали отправлять в Роскомнадзор уведомления о регистрации Telegram в реестре. По закону зарегистрировать мессенджер могут только его разработчики, поэтому в ведомстве такие действия расценили как "предоставление заведомо недостоверных сведений".

Согласно "закону Яровой" фирмы - владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в России как "организаторы распространения информации" и по требованию ФСБ предоставлять ей ключи шифрования сообщений. Telegram в этом качестве до сих пор не зарегистрирован. В администрации мессенджера заявляли: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

23 июня руководитель РКН Александр Жаров выступил с открытым письмом к владельцу Telegram Павлу Дурову, призвав его зарегистрировать мессенджер в соответствии с "законом Яровой" и угрожая в противном случае блокировкой ресурса. Позже в тот же день Жаров заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам.

Дуров обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. Свой мессенджер он назвал "нейтральным по отношению к России".

25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram "исчисляется днями".

В понедельник ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. В целом, заметили в спецслужбе, террористы поддерживают связь через различные интернет-мессенджеры с шифрованием, однако Telegram пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.

В тот же день Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.

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28.06.2017
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