Реклама

До блокировки мессенджера Telegram, в случае если его администрация не согласится выполнить требования Роскомнадзора, остаются считаные дни. Как передает ТАСС, об этом заявил глава цензурного ведомства Александр Жаров.

"Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено - оно исчисляется днями, - передает агентство слова чиновника. - Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова (владельца Telegram. - Ред.)".

Согласно "закону Яровой" фирмы - владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в России как "организаторы распространения информации" и по требованию ФСБ предоставлять ей ключи шифрования сообщений.

Telegram, запущенный Дуровым в конце 2013 года после эмиграции из России, в этом качестве до сих пор не зарегистрирован. Впервые об угрозе блокировки мессенджера сообщалось 16 мая. Разработчики Telegram в этой связи заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". Между тем в РКН сообщения о претензиях ведомства к сервису тогда назвали "слухами".

Однако в пятницу Жаров выступил с открытым письмом к Дурову, призвав владельца Telegram зарегистрироваться в соответствии с "законом Яровой" и угрожая в противном случае блокировкой ресурса. Глава РКН заметил, что его ведомство неоднократно направляло администрации сервиса "по всем доступным адресам" письма с разъяснениями российского закона, однако теперь "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с разработчиками исчерпаны.

Сам Дуров назвал желание чиновников заблокировать "нейтральный по отношению к России" Telegram "парадоксальным", заметив, что "контролируемые США" WhatsApp и Facebook Messenger продолжают работать. "Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive, - писал Дуров. - Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов".

Позже в тот же день, 23 июня, Жаров заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам. Владелец Telegram на это возразил, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. "Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира, и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе", - подчеркнул Дуров.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться как "организаторы распространения информации" и сотрудничать с силовиками. Так, 10 апреля был закрыт доступ к популярной интернет-рации Zello, а 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.