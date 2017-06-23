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Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Александр Жаров, Павел Дуров

новость Уголовный ответ

Жаров: Telegram дает возможности для общения террористам
23.06.2017
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров игнорирует безопасность простых пользователей и дает возможности для общения террористам и преступникам. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщается на странице ведомства.

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову, - отметил Жаров. - Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Глава РКН также подчеркнул, что упомянутая Дуровым компания Facebook "самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации".

В пятницу Дуров назвал "парадоксальным" желание властей заблокировать "нейтральный по отношению к России" Telegram, в то время как "контролируемые США" Whatsapp или Facebook Messenger продолжают работать. "Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive, - написал Дуров. - Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов".

Свое сообщение Дуров написал в ответ на опубликованное Жаровым открытое письмо к нему. Глава РКН призвал Дурова зарегистрировать сервис в качестве "организатора распространения информации", иначе мессенджер заблокируют. "Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации", - говорилось в письме.

Жаров отметил, что Роскомнадзор неоднократно отправлял администрации Telegram письма с разъяснениями российского закона "по всем доступным адресам", однако теперь "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с разработчиками мессенджера исчерпаны.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - заключает глава ведомства.

Замминистра связи Алексей Волин на вопрос Интерфакса о возможной блокировке Telegramответил: "Незаменимых у нас нет". Он отказался прогнозировать последствия блокировки.

Сам Дуров назвал "парадоксальным" желание властей заблокировать "нейтральный по отношению к России" Telegram, в то время как "контролируемые США" Whatsapp или Facebook Messenger продолжают работать. "Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive, - написал Дуров. - Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов".

Информация об угрозе блокировки мессенджера впервые появилась 16 мая. Разработчики Telegram тогда заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". В команде сервиса подчеркнули, что все передающиеся через мессенджер данные шифруются, а ключи для расшифровки хранятся в нескольких дата-центрах в разных юрисдикциях. В Роскомнадзоре же информацию о претензиях ведомства к сервису назвали "слухами".

Согласно действующему "закону Яровой", "организаторы распространения информации", в качестве которых обязаны регистрировать свои сервисы владельцы мессенджеров, обязаны сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ. В России с апреля продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля недоступной для россиян стала популярная интернет-рация Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

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23.06.2017
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