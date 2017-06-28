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Пользователи интернета посылают в Роскомнадзор уведомления о регистрации Telegram в качестве организатора распространения информации. Об этом сообщается в сообществе ведомства в Вконтакте.

Как сообщается, пользователи Twitter и владельцы Telegram-каналов стали распространять сообщения с призывами отправлять уведомления о регистрации мессенджера от имени его разработчиков через специальную форму на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отмечают, что регистрация "осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор", и поэтому попытки пользователей зарегистрировать мессенджер там расценивают как "предоставление заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти".

"Нам кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям", - заключают в Роскомнадзоре.

Согласно "закону Яровой" фирмы - владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в России как "организаторы распространения информации" и по требованию ФСБ предоставлять ей ключи шифрования сообщений. Telegram в этом качестве до сих пор не зарегистрирован. В администрации мессенджера заявляли: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

23 июня руководитель РКН Александр Жаров выступил с открытым письмом к владельцу Telegram Павлу Дурову, призвав его зарегистрировать мессенджер в соответствии с "законом Яровой" и угрожая в противном случае блокировкой ресурса. Позже в тот же день Жаров заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам.

Дуров обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. Свой мессенджер он назвал "нейтральным по отношению к России".

25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram "исчисляется днями".

В понедельник ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. В целом, заметили в спецслужбе, террористы поддерживают связь через различные интернет-мессенджеры с шифрованием, однако Telegram пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.

В тот же день Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.