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новость Telegram представил решение для обхода блокировки

26.06.2017
Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
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Администрация Telegram представила пользователям решение для обхода блокировки сервиса, которую в ближайшие дни намерен ввести Роскомнадзор. Об этом сообщается на сайте проекта.

В интерфейс мессенджера добавлена функция соединения с прокси-серверами по протоколу SOCKS5. "Опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении", - отмечается в публикации.

Соединение по протоколу SOCKS5 следует включить до блокировки мессенджера. Разработчики приводят подробную инструкцию по настройке соединения.

"Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать (до блокировки Telegram. - Ред.), то придется туго, так как из российских Google Play и AppStore клиенты Telegram, скорее всего, исчезнут, - отмечается в сообщении. - Здесь помогут VPN и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах".

"Но не обольщайтесь, - предупредила далее администрация сервиса. - Впереди закон о запрете средств обхода блокировок, принятый в первом чтении в Госдуме РФ".

Средство обхода блокировки, отметили разработчики, было предусмотрено заранее. "В планах Роскомнадзора (и не только) устроить армагеддон для российских пользователей Telegram. Команда мессенджера предполагала такое решение", - говорится в сообщении.

Согласно "закону Яровой" фирмы - владельцы мессенджеров обязаны регистрироваться в России как "организаторы распространения информации" и по требованию ФСБ предоставлять ей ключи шифрования сообщений. Telegram в этом качестве до сих пор не зарегистрирован. В администрации мессенджера заявляли: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

23 июня руководитель РКН Александр Жаров выступил с открытым письмом к владельцу Telegram Павлу Дурову, призвав его зарегистрировать мессенджер в соответствии с "законом Яровой" и угрожая в противном случае блокировкой ресурса. Позже в тот же день Жаров заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам.

Дуров обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. Свой мессенджер он назвал "нейтральным по отношению к России".

25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram "исчисляется днями".

В понедельник ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. В целом, заметили в спецслужбе, террористы поддерживают связь через различные интернет-мессенджеры с шифрованием, однако Telegram пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.

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26.06.2017
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