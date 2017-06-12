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Создатель Telegram и основатель соцсети "Вконтакте" Павел Дуров заявил, что американские власти пытались подкупить разработчиков мессенджера. Об этом он написал в своем твиттере.

"Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить со стороны американских ведомств, плюс давление на меня со стороны ФБР", - написал он. "Было бы наивно думать, что в США можно запустить независимое/безопасное криптографическое приложение", - добавил он в другом твите.

16 мая, когда появилась информация о том, что Роскомнадзор готовится заблокировать Telegram в России, разработчики мессенджера заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". В команде сервиса подчеркнули, что все передающиеся через мессенджер данные шифруются, а ключи для расшифровки хранятся в нескольких дата-центрах в разных юрисдикциях.

Дуров был уволен с поста гендиректора "Вконтакте" в апреле 2014 года. После этого Дуров покинул Россию, заявив, что в стране "невозможно вести интернет-бизнес".

Свое увольнение Дуров связал с отказом блокировать оппозиционные сообщества: в марте 2014 года он отказался ограничить доступ пользователей к группе сторонников Алексея Навального. В декабре 2013-го Дуров не стал выдавать по запросу ФСБ личные данные членов групп сторонников Евромайдана.

В апреле 2013 года силовики возбудили уголовное дело против Дурова по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) за наезд на инспектора ГИБДД, который Дуров совершил возле офиса соцсети. Однако в начале начале июня СКР закрыл дело. Ведомство признало, что Дуров действительно сбил своей машиной инспектора ГИБДД, однако состава преступления в его действиях нет и бизнесмену можно вменить лишь административное правонарушение. При этом следственное ведомство предложило полиции привлечь Дурова по статье, которая в КоАП отсутствует.