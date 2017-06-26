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новость ФСБ: Питерские террористы использовали Telegram

26.06.2017
"Что будет с Telegram?" Кадр передачи Д.Киселева
"Что будет с Telegram?" Кадр передачи Д.Киселева
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В ФСБ заявили, что организаторы и участники теракта в петербургском метро пользовались мессенджером Telegram. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Как утверждают в ведомстве, террорист-смертник Акбарджон Джалилов, а также "его пособники и зарубежный куратор" использовали сервис "для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта".

В заявлении говорится о "тотальном использовании" интернет-мессенджеров с шифрованием для "конспиративной связи" террористов между собой и с "кураторами из заграницы" (орфография сохранена. - Ред.). При этом Telegram, отмечают в ФСБ, среди всех таких сервисов пользуется наибольшей популярностью, поскольку "предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации".

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что до блокировки Telegram в России остаются считаные дни. Дуров, в свою очередь, в очередном публичном ответе цензурному ведомству отметил, что "потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров - в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)".

Дуров отметил, что все подобные VPN-сервисы и мессенджеры не запрещены ни в одной стране мира. "Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - подчеркнул разработчик Telegram.

Создатель сервиса заявил, что его запрет нарушит 23-ю статью Конституции (тайна переписки) и обвинил чиновников Роскомнадзора в незнании принципов шифрования информации. По словам Дурова, в современныъ мессенджерах ключи шифрования переписки хранятся только на устройствах пользователей и недоступны администрации сервиса. Помимо Telegram сегодня эта технология используется и многими другими мессенджерами: WhatsApp, Viber, iMessage, Facebook Messenger.

В воскресенье глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство "использует последнюю возможность коммуникации и диалога" с разработчиками сервиса. По словам Жарова, время до блокировки Telegram "исчисляется днями". Жаров обвинил Дурова в том, что его нежелание передать ФСБ ключи шифрования "позволяет террористам по-прежнему безнаказанно убивать людей".

Telegram, запущенный Дуровым в конце 2013 года после эмиграции из России, до сих пор не зарегистрирован по российскому закону в качестве "организаторы распространения информации". Впервые об угрозе блокировки мессенджера сообщалось 16 мая. Разработчики Telegram в этой связи заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". Между тем в РКН сообщения о претензиях ведомства к сервису тогда назвали "слухами".

Однако 23 июня Жаров выступил с открытым письмом к Дурову, призвав владельца Telegram зарегистрироваться в соответствии с "законом Яровой" и угрожая в противном случае блокировкой ресурса. Глава РКН заметил, что его ведомство неоднократно направляло администрации сервиса "по всем доступным адресам" письма с разъяснениями российского закона, однако теперь "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с разработчиками исчерпаны.

Сам Дуров назвал желание чиновников заблокировать "нейтральный по отношению к России" Telegram "парадоксальным", заметив, что "контролируемые США" WhatsApp и Facebook Messenger продолжают работать. "Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive, - писал Дуров. - Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов".

Позже в тот же день Жаров заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам. Владелец Telegram на это возразил, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм. "Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира, и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую "нейтральность" в этом вопросе", - подчеркнул Дуров.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться как "организаторы распространения информации" и сотрудничать с силовиками. Так, 10 апреля был закрыт доступ к популярной интернет-рации Zello, а 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

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26.06.2017
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