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новость Голодец: В России существует уникальное явление бедности работающего населения

14.03.2017
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
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В России зафиксировано уникальное социальное явление бедности работающего населения. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на Социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса, сообщает ТАСС.

По словам Голодец, 4,9 миллиона работающих получают зарплату на уровне МРОТ - 7,5 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года был определен в 10678 рублей.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные, - сказала Голодец. - У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты - 7,5 тысячи рублей Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда".

Согласно данным Росстата в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9 процента населения страны. Однако в середине декабря Голодец предупредила, что бедных в России гораздо больше. "У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15 процентов, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже", - сказала вице-премьер.

В октябре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

21 января Топилин отметил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал Топилин на съезде "Единой России" .

По мнению министра, чтобы доходы российских пенсионеров росли, в стране нужно развивать систему пенсий. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал Топилин.

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14.03.2017

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