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Реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, сообщает Интерфакс.

"Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал Топилин в субботу на съезде "Единой России" в Москве.

По мнению министра, чтобы доходы российских пенсионеров росли, в стране нужно развивать систему пенсий. "С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года - это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", - сказал Топилин.

В пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

В октябре Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2016 года составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России. Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.

В начале сентября директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов заявил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения России упадут на 4,7-4,9 процента. Как ожидают в экономическом ведомстве, оборот розничной торговли сократится в текущем году на 4,2-4,4 процента. При этом реальные зарплаты покажут прирост на 0,5-0,7 процента, отметил Тремасов. Однако зарплаты - лишь часть дохода россиян. Другие поступления - социальные выплаты, доходы от собственности и т.д. - продолжают сокращаться.