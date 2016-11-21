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новость Высшая шкала экономики

Правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
21.11.2016
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
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Правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает ТАСС.

По словам Голодец, эта мера позволит эффективно бороться с бедностью. "У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем", - сказала Голодец.

При этом министр финансов Антон Силуанов считает, что возможность перехода к прогрессивной шкале НДФЛ можно рассмотреть после 2018 года, когда стабилизируется ситуация в экономике. По его словам, в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда у предприятий зачастую сложное финансовое положение, изменение порядка взимания НДФЛ будет стимулировать уход в тень зарплат. Также он отметил, что олигархи с просьбами сохранить плоскую шкалу НДФЛ не обращаются в Минфин и в правительство.

В июле президент Владимир Путин потребовал вывести из теневой экономики около 30 миллионов россиян. Как сообщало Bloombеrg со ссылкой на участников совещания у президента, он попросил найти способы, чтобы простимулировать граждан "выйти из гаража". Согласно подсчетам, на "гаражную экономику" может приходиться до 25 процентов ВВП России. В период экономического кризиса миллионы граждан, которых "выведут из тени", заставив платить налоги, станут действенным методом решения бюджетных проблем.

В сентябре Силуанов заявил, что министерство финансов не намерено повышать налоги до 2019 года. В принятый на прошлой неделе Госдумой в первом чтении проекте бюджета изменение налогов не предусмотрено.

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21.11.2016

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