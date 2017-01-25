О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.258303.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.258303.html
Также: Экономика, Общество

новость Росстат: Падение реальных доходов россиян в 2016 году ускорилось почти вдвое

25.01.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
Реклама

Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В 2015 году Росстат зафиксировал падение реальных доходов на 3,2 процента, в 2014 году - на 0,7 процента. До этого в России на протяжении нескольких лет наблюдался рост доходов населения.

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30,775 тысяч рублей в месяц, что на 1 процент больше, чем в 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36,703 рубля в месяц и выросла на 7,7 процента к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6 процента.

В первом полугодии 2016 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума по данным Росстата составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

21 января глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал министр.

В пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

В октябре Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2016 года составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России. Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.

Оставить комментарий Обсудить
25.01.2017

новость Новости по теме
21.01.2017 Минтруд: Реальный размер пенсий в России продолжит снижаться →
17.01.2017 Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат в 2017 году →
10.01.2017 Росстат подтвердил оценку инфляции за 2016 год на уровне 5,4 процента →
05.12.2016 Правительство понизило прожиточный уровень в России →
20.10.2016 Минэкономразвития: Россию ждут 20 лет стагнации →
18.10.2016 Медведев признал снижение реальных доходов россиян →
17.10.2016 Минтруд: Реальные доходы россиян вернутся к докризисному уровню в конце 2018 года →
30.09.2016 Материнский капитал в 2017 году проиндексирован не будет →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость "Протоны" остались без двигателей
Ракета-носитель Протон-М. Фото с сайта Роскосмоса
в блоге Еврей как провокатор
383
в блоге Счастье советской литературы
383
новость КС рассмотрел жалобу Дадина
Заседание КС по жалобе Дадина. Фото: Грани.Ру
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Арест в "Лаборатории Касперского"
Руслан Стоянов. Фото: pcweek.ru
новость С "Алмаз-Антея" не снимут санкции
Трибунал Суда Евросоюза. Фото: curia.europa.eu
новость Володин защитил Толстого
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
новость РВИО займется Катынью
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Китай: Ракет у границ нет
DF-41. Фото: tiananmenstremend.wordpress.com
новость Грефа обвинили в рейдерстве
Герман Греф. Фото: pnp.ru
новость Умеров: одним адвокатом меньше
Николай Полозов на допросе в крымском главке ФСБ. Фото: @antony_mon
новость Ту-95 у берегов Японии
Ту-95МС. Фото с сайта samoletvl.narod.ru
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
в блоге Голливуд, уходи!
383
новость Центробанк ждет извинений
Алексей Навальный в офисе ФБК. Фото: Георгий Албуров
новость Дело "украинских наркодилеров"
"Украинские наркоторговцы" в Калужском райсуде. Кадр "России-1"
в блоге Исаакий и евреи
383
новость Стенин: ужесточение в силе
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu