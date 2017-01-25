Реклама

Реальные доходы россиян в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В 2015 году Росстат зафиксировал падение реальных доходов на 3,2 процента, в 2014 году - на 0,7 процента. До этого в России на протяжении нескольких лет наблюдался рост доходов населения.

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30,775 тысяч рублей в месяц, что на 1 процент больше, чем в 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36,703 рубля в месяц и выросла на 7,7 процента к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6 процента.

В первом полугодии 2016 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума по данным Росстата составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России.

21 января глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации. "Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии - все равно в перспективе трех лет они снижаются", - сказал министр.

В пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий "объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

В октябре Топилин заявил, что восстановление доходов россиян к докризисному уровню произойдет не раньше, чем к концу 2018 года. По его словам, речь идет о реальных показателях зарплат и пенсий.

По данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2016 года составило 21 миллион 400 тысяч человек или 14,6 процента от общего числа населения России. Реальными располагаемыми денежными доходами считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В России они снижаются уже третий год подряд.