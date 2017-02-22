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В правительстве обсуждаются несколько вариантов изменения налоговой системы. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

В частности, рассматривается повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. В федеральный бюджет из них будут направлять 6–8 процентов. Повышение НДФЛ предлагается компенсировать снижением ставки страховых взносов с 30 до 21 процента.

По словам источников издания, Минэкономразвития также предлагает повысить НДФЛ до 15 процентов и ввести налоговый вычет. Одновременно ставку налога на добавленную стоимость планируется повысить с 18 до 21 процента, а ставку страховых взносов снизить до 21 процента. При этом ставка подоходного налога фактически станет прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход.

Пока обсуждение налоговых маневров ведется на ведомственном и экспертном уровне, отмечают источники. "Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не обсуждались", - подчеркнул один из чиновников.

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Эта мера позволит эффективно бороться с бедностью. "У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем", - сказала Голодец.

При этом министр финансов Антон Силуанов считает, что возможность перехода к прогрессивной шкале НДФЛ можно рассмотреть после 2018 года, когда стабилизируется ситуация в экономике. По его словам, в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда у предприятий зачастую сложное финансовое положение, изменение порядка взимания НДФЛ будет стимулировать уход в тень зарплат. Также он отметил, что олигархи с просьбами сохранить плоскую шкалу НДФЛ не обращаются в Минфин и в правительство.