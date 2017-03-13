О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Economy/m.259451.html | http://mirror715.graniru.info/Economy/m.259451.html
Также: Экономика, Правительство, Россия, Политика

новость Силуанов предложил повысить НДС до 22 процентов

13.03.2017
Антон Силуанов. Фото: government.ru
Антон Силуанов. Фото: government.ru
Реклама

Министр финансов Антон Силуанов предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость до 22 процентов, одновременно снизив страховые взносы до того же уровня. Как передает РБК, по словам министра, эта операция будет "нейтральной для бюджета".

По мнению Силуанова, рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике. Двигаться же, считает он, нужно в "обратном направлении".

"Мы видим, что чем больше мы повышает ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками", - пояснил Силуанов.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. "По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей - сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку - это те отрасли, которые сегодня работают "в серую", которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги", - добавил министр.

Как ранее писали "Ведомости", идеологом нового подхода стал министр экономического развития Максим Орешкин. На рассмотрении находились несколько вариантов налогового маневра: снизить страховые взносы до 21 процента и повысить НДС до 21 процента, а также варианты "20/22", "22/22", "21/22".

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Эта мера позволит эффективно бороться с бедностью. "У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем", - сказала Голодец.

Оставить комментарий Обсудить
13.03.2017

новость Новости по теме
22.02.2017 В правительстве обсуждаются варианты повышения подоходного налога →
21.02.2017 В правительстве обсуждают возможность ограничения наличных расчетов →
17.01.2017 Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат в 2017 году →
06.12.2016 Минфин предложил снизить темпы роста зарплат врачей →
21.11.2016 Правительство прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ →
28.09.2016 Неработающих россиян могут заставить платить за медицинскую помощь →
23.09.2016 Минфин решил не повышать налоги до 2019 года →
20.09.2016 Минфин предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты →
14.07.2016 Путин поручил вывести 30 миллионов россиян из теневой экономики →
13.07.2016 Власти намерены контролировать крупные расходы населения →
16.05.2016 WSJ: В России планируется повышение налогов после выборов 2018 года →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама



Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский онанизм
статья Внезапная правда о "Норд-Осте"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Соколовский не признал вину
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
новость Неугодные сайты замедлят
Компьютер. Фото: gov.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Британия: Москва вмешается в выборы
Бен Гаммер. Фото: bengummer.com
в блоге Презренный Февраль
383
новость Российские наемники в Ливии
Олег Криницын. Фото: a-rsb.ru
новость Врача отстранили за допинг
Сергей Португалов. Фото: rusathletics.com
новость "Норд-Ост": признание прокурора
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
новость Географические штудии Госдумы
Госдума. Фото Граней.Ру
новость В Донецке умер основатель ДНР
Владимир Макович. Фото: dialog.ua
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость Ирак: убит россиянин - эксперт ИГ
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
новость Эрдоган против Нидерландов
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
статья Навальный и Крым
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп против прокурора
Прит Бхарара. Фото из личного твиттера
новость В защиту Петрушевской
Людмила Петрушевская. Фото с личной ФБ-страницы
статья Русский хаос в Америке
Владимир Абаринов
новость Янукович не писал Путину
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
в блоге Русофобы на марше
383