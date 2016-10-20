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Правительство отложило повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года на 1 июля. Об этом сообщает Интерфакс. Тогда МРОТ поднимут на 4 процента - с нынешних 7500 рублей до 7800. Как пояснял глава Минтруда Максим Топилин, 4 процента - прогнозный уровень инфляции в будущем году.

Как отмечал РБК, последние четыре года МРОТ повышали с 1 января, причем на бóльшую величину. В нынешнем году, однако, его сумму увеличивали дважды - 1 января и 1 июля. В июле МРОТ вырос почти на 21 процент - на 1296 рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец, продолжает газета, в сентябре обещала, что ближайшее повышение произойдет как раз 1 января и составит более 17 процентов, так что сумма МРОТ достигнет 8800 рублей.

На сегодня минимальный размер оплаты труда составляет лишь 70 процентов прожиточного минимума, хотя Трудовой кодекс, принятый еще в 2002 году, требует уравнять первое значение со вторым. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что этого, возможно, удастся достичь к 2020 году.

По информации Голодец, зарплату на уровне МРОТ имеют 4,8 миллиона жителей России.