О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.255749.html
Также: Правительство, Экономика, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Медведев

новость МРОТ не разевай

Повышение МРОТ отложено с 1 января на 1 июля 2017 года
20.10.2016
Белый дом
Белый дом
Реклама

Правительство отложило повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года на 1 июля. Об этом сообщает Интерфакс. Тогда МРОТ поднимут на 4 процента - с нынешних 7500 рублей до 7800. Как пояснял глава Минтруда Максим Топилин, 4 процента - прогнозный уровень инфляции в будущем году.

Как отмечал РБК, последние четыре года МРОТ повышали с 1 января, причем на бóльшую величину. В нынешнем году, однако, его сумму увеличивали дважды - 1 января и 1 июля. В июле МРОТ вырос почти на 21 процент - на 1296 рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец, продолжает газета, в сентябре обещала, что ближайшее повышение произойдет как раз 1 января и составит более 17 процентов, так что сумма МРОТ достигнет 8800 рублей.

На сегодня минимальный размер оплаты труда составляет лишь 70 процентов прожиточного минимума, хотя Трудовой кодекс, принятый еще в 2002 году, требует уравнять первое значение со вторым. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что этого, возможно, удастся достичь к 2020 году.

По информации Голодец, зарплату на уровне МРОТ имеют 4,8 миллиона жителей России.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.10.2016

новость Новости по теме
20.10.2016 Минэкономразвития: Россию ждут 20 лет стагнации →
19.10.2016 На золотые парашюты бывшим депутатам Госдумы уйдет 460 миллионов рублей →
19.10.2016 Минфин хочет отменить обязательную индексацию зарплат бюджетников →
19.10.2016 Расходы на охрану здоровья матери и ребенка в России сократят втрое →
14.10.2016 Фонду ОМС не хватает полтриллиона рублей на зарплаты врачам →
30.09.2016 Материнский капитал в 2017 году проиндексирован не будет →
30.09.2016 Кудрин предложил не спешить с индексацией бюджетных зарплат →
23.09.2016 Минфин предложил отказаться от выплат пенсионерам с высоким доходом →
21.09.2016 Замена индексации пенсий единовременной выплатой возмутила треть пенсионеров →
14.09.2016 В ближайшие три года работающим пенсионерам не будут индексировать выплаты →
07.09.2016 Пенсионный фонд исчерпал годовой лимит на доплаты пенсионерам →
07.09.2016 В Улан-Удэ задержали пикетчиков, встретивших Медведева с плакатом "Денег нет" →
02.09.2016 "Пакет Яровой" исполнят за счет пенсионных накоплений россиян →
02.09.2016 Голодец: Накопительную часть пенсии заморозят на три года →
01.09.2016 ЦБ: Разовая выплата пенсионерам приведет к небольшому росту инфляции →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Страшная морда медведя
новость Украина и Польша против СССР
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Россия согласилась на ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
РЕКЛАМА
Loading...
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру
новость Гибель младенца: виноватых не нашли
Умарали Назаров. Фото с сайта aif.ru
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
новость Нормандская четверка в Берлине
Нормандская четверка на переговорах в Берлине, 19.10.2016. Фото: @dimsmirnov175
новость Дипломатов не пустят на выборы
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость МИД: Базы на Кубе не будет
Советская военная база на Кубе. Фото: dela.ru
в блоге Встреча с кумиром
383
новость Украина запретит ввоз книг
Полка в российском книжном магазине. Фото: 112.international
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Банк РПЦ связали с Ислямовым
Ленур Ислямов. Фото: krymr.com
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Меркель пообещала новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
в блоге Новости от Стомахина
311
новость В Праге пойман русский хакер
Прага. Фото greenwich-tour.ru
новость Асад за аннексию Крыма
Хадия Халяф Аббас. Фото: tasnimnews.com
в блоге Где же я буду харчеваться?
383