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Российская экономика претерпевает процесс "структурной деградации". Как передает РБК, об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", составленном экспертами Центра развития Высшей школы экономики.

По мнению аналитиков, сырьевые секторы достигли исторических максимумов, а в несырьевых сохраняются негативные или ровные тренды. "Тот факт, что в третьем квартале индекс базовых отраслей вырос на 0,4 процента ко второму кварталу, логично интерпретировать как признак того, что негативный тренд сломлен и наконец начался переход к фазе циклического роста. Однако, как выясняется, почти весь вклад был обеспечен сырьевыми секторами, динамика которых почти никак не связана с общим состоянием экономики; более того, в последующие кварталы их вклад с большой вероятностью будет негативным", - подчеркивается в бюллетене.

Также эксперты отметили "усиление рентного уклона" российской экономики. По их данным, в третьем квартале 2016 года по сравнению со средним уровнем после устранения сезонности докризисного 2014 года в экономике России выросли только три сектора - сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и грузооборот.

Все остальные секторы, указывают эксперты, за время кризиса просели. Тренд роста еще не сформировался, отмечается в докладе. На 2016 год аналитики центра сохраняют прогноз по падению ВВП на уровне 0,9 процента.

20 октября стало известно, что правительство отложило повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года на 1 июля. МРОТ поднимут на 4 процента - с нынешних 7500 рублей до 7800. Как пояснял глава Минтруда Максим Топилин, 4 процента - прогнозный уровень инфляции в будущем году.

На сегодня минимальный размер оплаты труда составляет лишь 70 процентов прожиточного минимума, хотя Трудовой кодекс, принятый еще в 2002 году, требует уравнять первое значение со вторым. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что этого, возможно, удастся достичь к 2020 году.